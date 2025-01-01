MQL5 リファレンス標準ライブラリ
- 数学
- OpenCL
- 基本クラスCObject
- データ収集
- ジェネリックデータコレクション
- ファイル
- 文字列
- グラフィックオブジェクト
- カスタムグラフィックス
- 3Dグラフィックス
- 価格チャート
- 科学的チャート
- 指標
- トレードクラス
- ストラテジーモジュール
- パネルとダイアログ
스탠다드 라이브러리
이 챕터의 그룹에는 MQL5 표준 라이브러리에 대한 기술 세부 정보와 모든 주요 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
MQL5 스탠다드 라이브러리는 MQL5로 작성되었으며 최종 사용자를 위한 프로그램(표시자, 스크립트, 전문가)을 쉽게 작성할 수 있도록 고안되었습니다. 라이브러리를 사용하면 대부분의 내부 MQL5 기능에 편리하게 액세스할 수 있습니다.
MQL5 스탠다드 라이브러리는 'Include' 폴더에 있는 터미널의 작업 디렉토리에 있습니다.
|
섹션
|
위치
|
Include\Math\
|
Include\OpenCL\
|
Include\
|
Include\Arrays\
|
Include\Generic\
|
Include\Files\
|
Include\Strings\
|
Include\Objects\
|
Include\Canvas\
|
Include\Canvas\
|
Include\Charts\
|
Include\Graphics\
|
Include\Indicators\
|
Include\Trade\
|
Include\Expert\
|
Include\Controls\