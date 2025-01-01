스탠다드 라이브러리

이 챕터의 그룹에는 MQL5 표준 라이브러리에 대한 기술 세부 정보와 모든 주요 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

MQL5 스탠다드 라이브러리는 MQL5로 작성되었으며 최종 사용자를 위한 프로그램(표시자, 스크립트, 전문가)을 쉽게 작성할 수 있도록 고안되었습니다. 라이브러리를 사용하면 대부분의 내부 MQL5 기능에 편리하게 액세스할 수 있습니다.

MQL5 스탠다드 라이브러리는 'Include' 폴더에 있는 터미널의 작업 디렉토리에 있습니다.