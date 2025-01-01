문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ 

스탠다드 라이브러리

이 챕터의 그룹에는 MQL5 표준 라이브러리에 대한 기술 세부 정보와 모든 주요 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

MQL5 스탠다드 라이브러리는 MQL5로 작성되었으며 최종 사용자를 위한 프로그램(표시자, 스크립트, 전문가)을 쉽게 작성할 수 있도록 고안되었습니다. 라이브러리를 사용하면 대부분의 내부 MQL5 기능에 편리하게 액세스할 수 있습니다.

MQL5 스탠다드 라이브러리는 'Include' 폴더에 있는 터미널의 작업 디렉토리에 있습니다.

섹션

위치

수학

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

기본 클래스 CObject

Include\

데이터 모음

Include\Arrays\

일반 데이터 모음

Include\Generic\

파일

Include\Files\

문자열

Include\Strings\

그래픽 개체

Include\Objects\

사용자 지정 그래픽

Include\Canvas\

3D 그래픽

Include\Canvas\

가격 차트

Include\Charts\

과학 차트

Include\Graphics\

지표

Include\Indicators\

트레이드 클래스

Include\Trade\

전략 모듈

Include\Expert\

패널 및 대화 상자

Include\Controls\