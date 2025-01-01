- ChartApplyTemplate
지정된 차트 창에 지정된 단축명을 가진 지표의 핸들을 반환.
|
int ChartIndicatorGet(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
sub_window
[in] 차트 하위 창의 번호. 0은 주 차트 창을 의미합니다.
const indicator_shortname
[in] INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 기능을 사용하여 설정된 지표 경우의 단축명을 설정. 지표의 단축명을 가져오려면, ChartIndicatorName() 기능을 사용.
값 반환
성공한 경우 지표 핸들을 반환하고, 그렇지 않은 경우 INVALID_HANDLE를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면, GetLastError() 함수 호출.
주의
ChartIndicatorGet() 기능을 사용하여 얻은 지표 핸들은 내부 지표 사용 카운터를 증가시킵니다. 터미널 런타임 시스템은 카운터가 0보다 큰 모든 지표를 로드 상태로 유지합니다. 따라서 더 이상 필요하지 않은 지표 핸들은 아래 예와 같이 IndicatorRelease() 를 사용하여 즉시 그리고 명시적으로 해제해야 합니다. 그렇지 않다면 “abandoned” 핸들을 찾아서 다른 프로그렘에서 올바르게 해제하는 것은 불가능할 겁니다.
지표를 생성할 때, INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 기능을 사용하여 기록되는 단축명을 주의하여 작성하십시오. 지표는 단축명을 기반으로 ChartIndicatorGet() 기능에서 식별되므로 단축명은 지표의 입력 매개변수 값을 포함하는 것이 좋습니다.
지표를 식별하는 또 다른 방법은 IndicatorParameters() 기능을 사용하여 주어진 핸들에 대한 매개변수 목록을 가져온 다음 얻은 값을 분석하는 것입니다.
예를 들어:
|
//+------------------------------------------------------------------+
