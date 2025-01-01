문서화섹션
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXRelease 

DXRelease

Releases a handle.

bool  DXRelease(
   int  handle      // 핸들 
   );

매개변수

컨텍스트

[in]  해제된 핸들.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

더 이상 사용되지 않는 생성된 모든 핸들은 DXRelease() 기능을 통해 명시적으로 해제해야 합니다.