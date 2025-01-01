ObjectGetTimeByValue

이 함수는 지정된 개체의 지정된 가격 값에 대한 시간 값을 반환합니다.

datetime ObjectGetTimeByValue(

long chart_id,

string name,

double value,

int line_id

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 객체명.

value

[in] 가격 값.

line_id

[in] 라인 식별자.

반환값

지정한 개체의 지정된 가격 값에 대한 시간 값입니다.

참고

이 함수는 동기식 호출을 사용합니다. 이는 이 함수가 호출하기 전에 이 차트에 대해 대기한 모든 명령의 실행을 대기하므로 이 함수는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

객체는 하나의 가격 좌표에 여러 개의 값을 가질 수 있으므로 라인 번호를 지정해야 합니다. 이 함수는 다음 개체에만 적용됩니다.

추세선 (OBJ_TREND)

각도별 추세선 (OBJ_TRENDBYANGLE)

Gann line (OBJ_GANNLINE)

등거리 채널 (OBJ_CHANNEL) - 2 lines

선형 회귀 채널 (OBJ_REGRESSION) - 3 lines

표준편차 채널 (OBJ_STDDEVCHANNEL) - 3 lines

애로우드 라인 (OBJ_ARROWED_LINE)

참고 항목

객체 유형