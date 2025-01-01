- StringAdd
StringSetCharacter
지정된 위치에 변경된 문자가 있는 문자열의 복사본을 반환합니다.
bool StringSetCharacter(
Parameter
string_var
[in][out] 문자열.
pos
[in] 문자열에서의 글자의 위치. 0에서 StringLen(text) 까지 가능.
character
[in] 기호 코드 유니코드.
반환값
성공 시 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 얻으려면, GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
참고
pos가문자열 길이보다 작고 기호 코드 값이 0이면 문자열이 차단됩니다(그러나 버퍼 사이즈, 문자열에 대해 분산되어 있음). 문자열 길이가 pos와 같아집니다.
pos가 문자열 길이와 같으면 문자열 끝에 지정된 기호가 추가되고 길이가 1씩 확대됩니다.
예:
void OnStart()
