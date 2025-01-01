문서화섹션
마켓 정보 가져오기

이러한 기능은 시장 상태에 대한 정보를 수신하기 위한 기능입니다.

기능

액션

SymbolsTotal

사용 가능한 (Market Watch 또는 모두에서 선택된) 심볼 수를 반환

SymbolExist

Checks if a symbol with a specified name exists

SymbolName

지정된 심볼의 이름을 반환

SymbolSelect

마켓 워치(Market Watch) 창에서 기호를 선택하거나 창에서 심볼을 제거

SymbolIsSynchronized

터미널에서 선택한 심볼의 데이터가 거래 서버의 데이터와 동기화 되었는지 확인

SymbolInfoDouble

해당 속성에 대한 심볼 double 값을 반환

SymbolInfoInteger

해당 속성에 지정된 심볼에 대한 정수 유형(long, 날짜시간, int 또는 bool)의 값을 반환

SymbolInfoString

해당 속성에 대해 지정된 심볼에 대해 문자열 유형의 값을 반환

SymbolInfoMarginRate

주문 유형 및 방향에 따라 마진율을 반환

SymbolInfoTick

다음 유형의 변수에 지정된 심볼에 대한 현재 가격을 반환: MqlTick 유형

SymbolInfoSessionQuote

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.

SymbolInfoSessionTrade

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.

MarketBookAdd

선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 열기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독.

MarketBookRelease

선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 닫기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독을 취소

MarketBookGet

지정된 기호의 마켓 뎁스 기록이 포함된 MqlBookInfo배열 구조를 반환