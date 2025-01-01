MQL5 リファレンス市場情報
- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
마켓 정보 가져오기
이러한 기능은 시장 상태에 대한 정보를 수신하기 위한 기능입니다.
|
기능
|
액션
|
사용 가능한 (Market Watch 또는 모두에서 선택된) 심볼 수를 반환
|
Checks if a symbol with a specified name exists
|
지정된 심볼의 이름을 반환
|
마켓 워치(Market Watch) 창에서 기호를 선택하거나 창에서 심볼을 제거
|
터미널에서 선택한 심볼의 데이터가 거래 서버의 데이터와 동기화 되었는지 확인
|
해당 속성에 대한 심볼 double 값을 반환
|
해당 속성에 지정된 심볼에 대한 정수 유형(long, 날짜시간, int 또는 bool)의 값을 반환
|
해당 속성에 대해 지정된 심볼에 대해 문자열 유형의 값을 반환
|
주문 유형 및 방향에 따라 마진율을 반환
|
다음 유형의 변수에 지정된 심볼에 대한 현재 가격을 반환: MqlTick 유형
|
지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.
|
지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.
|
선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 열기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독.
|
선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 닫기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독을 취소
|
지정된 기호의 마켓 뎁스 기록이 포함된 MqlBookInfo배열 구조를 반환