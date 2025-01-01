문서화섹션
MQL5 リファレンス共通関数ResourceFree 

ResourceFree

함수는 동적으로 생성된 리소스를 삭제 (해당 리소스에 할당된 메모리를 확보).

bool  ResourceFree(
   const string  resource_name      // 리소스 이름
   );

매개변수

resource_name

[in] 리소스 이름은 "::"로 시작합니다.

값 반환

성공하면 true, 실패하면 false. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출.

주의

ResourceFree()를 사용하면 mql5 애플리케이션 개발자가 리소스를 적극적으로 사용할 때 메모리 사용을 관리할 수 있습니다. 그래픽 개체는 메모리에서 삭제할 리소스에 바인딩 되며, 삭제된 후 올바르게 표시됩니다. 그러나 새로 생성된 그래픽 개체 (OBJ_BITMAPOBJ_BITMAP_LABEL) 는 삭제된 리소스를 사용할 수 없습니다.

이 함수는 프로그램에서 생성한 동적 리소스만 삭제합니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 그래픽 리소스의 매개변수 선언
   string rc_name="Resource";
   uint   rc_width=100;
   uint   rc_height=100;
   uint   rc_data[];
   uint   rc_size=rc_width*rc_height;
 
   ResetLastError();
//--- 픽셀 배열의 크기를 설정합니다.
   if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
     {
      Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 픽셀 배열을 투명한 색상으로 채우고 이를 기반으로 그래픽 리소스를 만듭니다.
   ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
   if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
 
//--- 생성된 그래픽 리소스를 확인합니다.
//--- 현재 바의 시간과 가격 데이터를 가져옵니다.
   MqlTick tick={};
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 마지막 틱 가격과 시간의 좌표를 사용하여 Bitmap 객체를 생성합니다.
   string obj_name="Bitmap";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 생성된 비트맵 객체의 너비와 높이를 그래픽 리소스의 너비와 높이와 동일하게 설정합니다.
//--- 객체 앵커 포인트를 중심으로 설정합니다.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 비트맵 객체에 대해 이전에 생성된 그래픽 리소스를 이미지 파일로 지정합니다.
//--- 이 경우 사용된 그래픽 리소스의 이름을 나타내기 위해 이름 앞에 "::"를 추가해야 합니다.
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
   
//--- 투명도 200으로 DodgerBlue 색상을 설정합니다.
   uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- 그래픽 리소스의 전체 픽셀 배열을 설정된 색상으로 채웁니다.
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 그래픽 리소스 데이터 업데이트
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   
//--- 3초 정도 기다린 후 이미지 색상을 변경합니다.
   Print("Wait 3 seconds before changing color");
   Sleep(3000);
//--- 투명도 200으로 OrangeRed 색상을 설정합니다.
   Print("Change color");
   clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- 그래픽 리소스의 전체 픽셀 배열을 설정된 색상으로 채웁니다.
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 그래픽 리소스 데이터 업데이트
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   
//--- 3초간 기다린 후 그래픽 리소스를 해제합니다.
   Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");
   Sleep(3000);
   bool res=ResourceFree("::"+rc_name);
   Print("ResourceFree: ",res);
 
//--- 리소스를 해제한 후 색상을 변경해 보세요.
   Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");
//--- 투명도 200으로 GreenYellow 색상을 설정합니다.
   clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- 그래픽 리소스의 전체 픽셀 배열을 설정된 색상으로 채웁니다.
   ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 그래픽 리소스 데이터 업데이트(이미지는 유지되지만 색상은 변경할 수 없음)
   Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
   Print("The color has not changed because the resource has been released");
   
//--- 3초 정도 기다린 후 비트맵 객체를 삭제합니다.
   Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");
   Sleep(3000);
   Print("Delete Bitmap object");
   ObjectDelete(0,obj_name);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 그래픽 리소스 데이터 업데이트                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
  {
//--- 0차원이 전달되면 종료
   if(width==0 || height==0)
      return;
//--- 리소스 데이터를 업데이트하고 차트를 다시 그립니다.
   if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
      ChartRedraw();
  }

추가 참조

Resources, ObjectCreate(), PlaySound(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE