DatabaseColumnDouble

현재 레코드에서 double 유형 값을 가져오기.

bool  DatabaseColumnDouble(
   int      request,     // DatabasePrepare에서 요청 핸들 수신
   int      column,      // 요청 필드 인덱스
   double&  value        // 값을 수신하기 위한 변수에 대한 참조
   );

매개변수

request

[in]  요청 핸들을 DatabasePrepare()에서 수신.

column

[in]  요청 필드 인덱스. 필드 번호 지정은 0부터이며 DatabaseColumnsCount() - 1을 초과할 수 없습니다.

value

[out]  필드 값 쓰기에 대한 변수 참조.

반환 값

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 유효하지 않은 요청 핸들;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column' 인덱스가 DatabaseColumnsCount() -1을 초과합니다.

참고

이 값은 '요청'에 대해 하나 이상의 DatabaseRead() 호출을 수행한 경우에만 얻을 수 있습니다.

다음 기록에서 값을 값을 읽으려면, 사전에 DatabaseRead()를 호출.

