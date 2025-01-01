- ChartApplyTemplate
ChartGetInteger
지정한 차트의 해당 속성 값을 반환. 차트 속성은 datetime, int 또는 bool 유형이어야 합니다. 함수 호출에는 두 가지 변수가 있습니다.
1. 속성 값을 직접 반환.
|
long ChartGetInteger(
2. 함수의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환 성공하면 속성 값이 참조로 전달된 대상 변수 long_var에 배치됩니다.
|
bool ChartGetInteger(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
prop_id
[in] 차트 속성 ID. 값은 ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER 값 중 하나일 수 있습니다.
sub_window
[in] 차트 하위창의 번호. 첫 번째 경우 기본 값은 0(주 차트장) 입니다. 대부분의 속성은 하위창 번호가 일치하지 않습니다.
long_var
[out] 요청한 속성의 long 유형의 대상 변수.
값 반환
long 유형의 값.
두 번째 호출 케이스의 경우, 지정된 속성을 사용할 수 있고 해당 값이 long_var 변수에 저장된 경우 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 추가 정보를 얻으려면 GetLastError()기능을 호출해야 합니다.
주의
이 기능은 동기식이며, 이는 호출하기 전에 차트 대기열에 추가된 모든 명령의 실행을 기다린다는 의미입니다.
예를 들어:
|
void OnStart()