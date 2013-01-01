문서화섹션
FileWriteFloat

이 함수는 파일 포인터의 현재 위치에서 시작하여 float 파라미터의 값을 빈 파일에 기록합니다.

uint  FileWriteFloat(
   int    file_handle,     // 파일 핸들
   float  value            // 작성될 값
   );

Parameters

file_handle

[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.

value

[in] float 타입의 값.

반환 값

성공하면 함수는 쓴 바이트 수를 반환합니다 (이 경우 sizeof(float)=4). 파일 포인터가 동일한 바이트 수만큼 이동됩니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileWriteFloat.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 터미널에서 데이터를 수신하기 위한 매개 변수
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // 통화
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // 타임프레임
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // 데이터 복사 시작 날짜
//--- 파일에 데이터를 쓰기 위한 매개 변수
input string          InpFileName="Close.bin"// 파일명
input string          InpDirectoryName="Data"// 디렉토리명
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- 에러값 리셋
   ResetLastError();
//--- 매 막대의 종가 복제
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("종가 값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 매 막대의 시간 복제
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("시간 값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 버퍼 사이즈 수령
   size=ArraySize(close_buff);
//--- 값 쓰기를 위해 파일 오픈(파일이 없을 경우 자동으로 생성됨)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s 파일이 쓰기를 위해 열렸습니다",InpFileName);
      PrintFormat("파일 경로: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 종가 시간과 값을 파일에 기록
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);
        }
      //--- 파일 닫기
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("데이터가 작성됐습니다, %s 파일이 닫힙니다",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("%s 파일 열기 실패, 에러 코드 = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

