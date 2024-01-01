//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketTlsHandshake.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com

#property version "1.00"



#define SERVER "smtp.gmail.com"

#define PORT 587

//+------------------------------------------------------------------+

//| 보안 연결로 수동으로 바꿈 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TlsHandshake(int socket)

{

//--- 서버 인사말 받기

string rsp;



if(!RecvString(socket,rsp))

return(false);

//--- 서버 접속

if(!SendString(socket,"EHLO my.domain.com\r

"))

return(false);

//--- 지원되는 명령 목록이 포함된 서버 응답을 얻습니다.

if(!RecvString(socket,rsp))

return(false);

//--- 인사말 출력

Print("SERVER: ",rsp);

//--- TLS를 사용하여 안전하지 않은 연결에서 보안 연결로 전환하고 싶다고 서버에 알립니다.

if(!SendString(socket,"STARTTLS\r

"))

return(false);

//--- 서버 회신 수신

if(!RecvString(socket,rsp))

return(false);

//--- 예시에서는 TLS로 전환할 준비가 되었는지에 대한 서버 응답을 확인하지 않습니다('Ready to start TLS').



//--- TLS 핸드셰이크 프로토콜을 사용하여 지정된 호스트에 대한 보안 TLS(SSL) 연결을 시작

if(SocketTlsHandshake(socket,InpTimeout))

return(true);



Print("SocketTlsHandshake() failed. Error ",GetLastError());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

//--- 소켓을 생성하고 핸들을 수신

int socket=SocketCreate();



if(socket==INVALID_HANDLE)

{

Print("SocketCreate() failed. Error ",GetLastError());

return;

}

//--- 포트를 통해 서버에 접속

if(!SocketConnect(socket,SERVER,PORT,10000))

{

Print("SocketConnect() failed. Error ",GetLastError());

}

else

{

//--- 안전하지 않은 연결이 설정됨

PrintFormat("%s connection has been established to %s:%d",(PORT==443 ? "A secured" : "An unsecured"),SERVER,PORT);

//--- 안전한 연결로 전환

if(PORT!=443 && TlsHandshake(socket))

{

PrintFormat("Unsecured connection to %s:%d switched to secured",SERVER,PORT);

//--- 연결이 인증서로 보호되는 경우 해당 데이터를 표시합니다

string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;



if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("TLS certificate:");

Print(" Owner: ",subject);

Print(" Issuer: ",issuer);

Print(" Number: ",serial);

Print(" Print: ",thumbprint);

Print(" Expiration: ",expiration);

}

}

}

//--- 사용 후 소켓 종료

SocketClose(socket);

/*

결과:

An unsecured connection has been established to smtp.gmail.com:587

SERVER: 220 smtp.gmail.com ESMTP a640c23a62f3a-a9b1f298319sm82305866b.105 - gsmtp



SERVER: 250-smtp.gmail.com at your service, [37.193.40.122]

250-SIZE 35882577

250-8BITMIME

250-STARTTLS

250-ENHANCEDSTATUSCODES

250-PIPELINING

250-CHUNKING

250 SMTPUTF8



SERVER: 220 2.0.0 Ready to start TLS



SocketTlsHandshake(): A secure connection to smtp.gmail.com:587 is now established

TLS certificate:

Owner: /CN=smtp.gmail.com

Issuer: /C=US/O=Google Trust Services/CN=WR2

Number: 1f:f4:db:2a:5a:e6:dc:52:0a:4c:05:ce:81:cc:c3:f7

Print: d6be8af229b5329cd3d4c2789c02aa94f89b421c

Expiration: 2024.12.30 08:25:30

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스트링을 서버에 전송 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool SendString(int socket,const string str)

{

//--- 문자열을 문자 배열로 변환

uchar data[];

int size=StringToCharArray(str,data,0,str.Length(),CP_UTF8);

//--- 데이터를 소켓에 전송

ResetLastError();

if(SocketSend(socket,data,size)==size)

return(true);

//--- 데이터 전송 에러

Print("Failed to send data to server. Error ",GetLastError());

return false;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 서버에서 문자열 가져오기 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RecvString(int socket,string& result,uint timeout_ms=1000)

{

//--- 데이터가 소켓에 나타날 때까지 기다립니다

ulong wait_time_end=GetMicrosecondCount()+timeout_ms*1000;



while(!SocketIsReadable(socket))

{

Sleep(10);

//--- 데이터 대기 시간 초과 - 응답으로 NULL 반환

if(wait_time_end<GetMicrosecondCount())

{

Print("ERROR: No response from server");

return(false);

}

}

//--- 소켓에서 데이터 읽음

uchar data[128];

uint size=0;

string resp=NULL;



do

{

uchar b[1];

int n=SocketRead(socket,b,1,1000);



if(n < 0)

break;



if(n)

{

data[size++]=b[0];



if(size==data.Size())

{

resp += CharArrayToString(data,0,data.Size(),CP_UTF8);

size = 0;

}

}

}

while(SocketIsReadable(socket));

//--- 읽은 데이터를 문자열에 복사

if(size)

resp+=CharArrayToString(data,0,size,CP_UTF8);

//--- 문자열이 비어 있으면 에러임

if(!resp.Length())

{

Print("ERROR: No response from server");

return(false);

}

//--- 문자열 반환

result=resp;

return(true);

}