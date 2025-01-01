- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
OpenCL 개체 또는 디바이스에 대한 정수 속성 값을 반환합니다.
|
long CLGetInfoInteger(
Parameter
handle
[in] OpenCL 개체의 핸들 또는 OpenCL 장치의 번호. OpenCL 장치의 번호 매기는 0부터 시작합니다.
prop
[in] ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER 열거값에서, 요청한 속성의 유형이며, 가져올 값입니다.
반환값
성공한 경우 속성의 값 또는 오류가 발생한 경우 -1입니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.
|
식별자
|
설명
|
유형
|
CL_DEVICE_COUNT
|
OpenCL이 지원되는 장치 수. 이 속성은 첫 번째 매개 변수를 지정할 필요가 없는데, 즉, 핸들 매개 변수에 0 값을 전달할 수 있습니다.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
장치 유형
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
고유 벤더 식별자
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
OpenCL 장치에서 병렬로 연산된 작업 수입니다. 하나의 작업 그룹이 하나의 연산 작업을 해결합니다. 최소 값은 1입니다
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
장치의 최고 설정 주파수(MHz)입니다.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
장치의 글로벌 메모리 크기(바이트)
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
처리된 데이터 (scene) 로컬 메모리의 크기(바이트)
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
OpenCL 버퍼의 실제 크기(바이트)
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
OpenCL 장치에 사용할 수 있는 로컬 작업 그룹의 총 수입니다.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
OpenCL 프로그램에 사용할 수 있는 총 로컬 작업 그룹 수.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
그룹의 모든 병렬 작업을 해결하기 위해 OpenCL 프로그램에서 사용하는 로컬 메모리 크기(바이트). CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE 를 사용하여 가능한 최대 값을 수신합니다
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
OpenCL 프로그램 커널의 각 작업에서 사용하는 개인 메모리의 최소 크기(바이트).
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
마지막 OpenCL 에러의 값
|
int
The ENUM_CL_DEVICE_TYPE 열거값에 OpenCL을 지원하는 가능한 장치 유형이 포함되어 있습니다. 장치 번호를 기준으로 장치 유형을 받거나 OpenCL 개체의 핸들을 CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE)를 호출하여 받을 수 있습니다.
|
식별자
|
설명
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
전용 OpenCL 가속기 (예: IBM CELL Blade). 이러한 디바이스는 PCIe와 같은 주변 상호 연결을 사용하여 호스트 프로세서와 통신합니다.
|
CL_DEVICE_CPU
|
호스트 프로세서인 OpenCL 장치. 호스트 프로세서는 OpenCL 구현을 실행하고 단일 또는 다중 코어 CPU입니다.
|
CL_DEVICE_GPU
|
GPU인 OpenCL 장치.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
시스템에서의 기본 OpenCL 장치. 기본 장치는 CL_DEVICE_TYPE_CUSTOMM 장치일 수 없습니다.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
OpenCL C로 작성된 프로그램을 지원하지 않는 전용 가속기.
