문서화섹션
MQL5 リファレンス산술 함수MathAbs 

MathAbs

함수는 지정된 숫자 값의 절대값(계수)을 반환.

double  MathAbs(
   double  value      // 숫자 값
   );

매개변수

[in]  숫자 값.

값 반환

0보다 크커나 같은 double 형식의 값

주의

MathAbs() 함수 대신 fabs()를 사용할 수 있습니다.

 

예:

//--- 입력 매개변수
input int      InpValue = -10;   // 아무 값이나 여기에 입력
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력에 입력된 숫자의 절대값을 가져옵니다.
   uint abs_value=MathAbs(InpValue);
//--- 값을 저널에 출력
PrintFormat("입력된 값 %d는 MathAbs() 함수를 사용한 후 %u 값을 받았습니다.",InpValue,abs_value);
  }