MQL5 リファレンス산술 함수MathAbs
- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathAbs
함수는 지정된 숫자 값의 절대값(계수)을 반환.
double MathAbs(
매개변수
값
[in] 숫자 값.
값 반환
0보다 크커나 같은 double 형식의 값
주의
MathAbs() 함수 대신 fabs()를 사용할 수 있습니다.
예:
//--- 입력 매개변수