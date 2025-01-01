문서화섹션
CLContextFree

OpenCL 컨텍스트를 제거합니다.

void  CLContextFree(
   int  context     // OpenCL 컨텍스트 처리
   );

Parameter

context

[in]  OpenCL 컨텍스트 처리.

반환값

없음. 내부 오류의 경우 _LastError의 값이 변경됩니다. 오류에 대해서는 GetLastError() 함수를 사용하십시오.