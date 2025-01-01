- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소 유형을 설정.
|
bool DXPrimiveTopologySet(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
primitive_topology
[in] ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY 열거 값enumeration.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
|
ID
|
값
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST
|
1
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST
|
2
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP
|
3
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST
|
4
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP
|
5
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ
|
6
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ
|
7
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ
|
8
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ
|
9
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ