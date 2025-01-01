문서화섹션
DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소 유형을 설정.

bool  DXPrimiveTopologySet(
   int                         context,                // 그래픽 컨텍스트 핸들
   ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY  primitive_topology      // 원형
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

primitive_topology

[in] ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY 열거 값enumeration.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY

ID

부합:D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

1

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

2

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

3

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

4

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

5

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

6

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

7

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

8

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ

9

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ