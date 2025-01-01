변환 함수

한 서식에서 다른 서식으로 데이터를 변환하는 기능의 그룹.

NormalizeDouble() 기능은 가격 표시에 필요한 정확도를 제공하므로 특별히 주목해야 합니다. 트레이딩 작동 시, 한 자릿수라도 정확도가 거래 서버가 요구하는 값을 초과할 경우 비정규화된 가격을 사용할 수 없습니다.

기능 액션 CharToString 심볼 코드를 한 문자 문자열로 변환 DoubleToString 수의 값을 지정된 정확도로 텍스트 라인 변환 EnumToString 모든 유형의 열거값을 문자열로 변환 NormalizeDouble 부동 소수점 숫자의 지정된 정확도에 대한 반올림 StringToDouble 숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 double 유형의 수로 변환 StringToInteger 숫자의 기호를 포함하는 문자열을 긴 유형의 수로 변환 StringToTime 날짜 또는 시간을 포함하는 문자열을 "yyyy.mm.dd [hh:mi]" 형식으로 날짜 시간 유형으로 변환 TimeToString 1970년 1월 1일 이후 경과된 시간(초)을 포함하는 값을 "yyyy.mm.dd hh:mi" 형식의 문자열로 변환 IntegerToString 사전 설정된 길의 문자열로 변환 ShortToString 심볼 코드(유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환 ShortArrayToString 배열 부분을 문자열로 복사 StringToShortArray 심볼에 따라 문자열을 ushort 유형의 배열에서 선택된 부분으로 복사 CharArrayToString 심볼 코드 (ansi)를 하나의 심볼 배열로 변환 StringToCharArray 유니코드에서 ANSI로 변환된 문자열을 선택한 uchar 형식의 배열 위치로 기호별로 복사 CharArrayToStruct uchar 유형 문자열을 POD 구조에 복사 StructToCharArray POD 구조를 uchar 유형 문자열에 복사 ColorToARGB 색상의 ARGB 표현을 수신하기 위해 색 유형을 uint 유형으로 변환. ColorToString "R,G,B" 문자열로 색상 값을 변환 StringToColor 색상 이름을 가진 "R,G,B" 문자열 또는 문자열을 색상 유형 값으로 변환 StringFormat 사전 설정 형식에 따라 숫자를 문자열로 변환

추가 참조

코드페이지 사용