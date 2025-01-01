- CharToString
변환 함수
한 서식에서 다른 서식으로 데이터를 변환하는 기능의 그룹.
NormalizeDouble() 기능은 가격 표시에 필요한 정확도를 제공하므로 특별히 주목해야 합니다. 트레이딩 작동 시, 한 자릿수라도 정확도가 거래 서버가 요구하는 값을 초과할 경우 비정규화된 가격을 사용할 수 없습니다.
|
기능
|
액션
|
심볼 코드를 한 문자 문자열로 변환
|
수의 값을 지정된 정확도로 텍스트 라인 변환
|
모든 유형의 열거값을 문자열로 변환
|
부동 소수점 숫자의 지정된 정확도에 대한 반올림
|
숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 double 유형의 수로 변환
|
숫자의 기호를 포함하는 문자열을 긴 유형의 수로 변환
|
날짜 또는 시간을 포함하는 문자열을 "yyyy.mm.dd [hh:mi]" 형식으로 날짜 시간 유형으로 변환
|
1970년 1월 1일 이후 경과된 시간(초)을 포함하는 값을 "yyyy.mm.dd hh:mi" 형식의 문자열로 변환
|
사전 설정된 길의 문자열로 변환
|
심볼 코드(유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환
|
배열 부분을 문자열로 복사
|
심볼에 따라 문자열을 ushort 유형의 배열에서 선택된 부분으로 복사
|
심볼 코드 (ansi)를 하나의 심볼 배열로 변환
|
유니코드에서 ANSI로 변환된 문자열을 선택한 uchar 형식의 배열 위치로 기호별로 복사
|
uchar 유형 문자열을 POD 구조에 복사
|
POD 구조를 uchar 유형 문자열에 복사
|
색상의 ARGB 표현을 수신하기 위해 색 유형을 uint 유형으로 변환.
|
"R,G,B" 문자열로 색상 값을 변환
|
색상 이름을 가진 "R,G,B" 문자열 또는 문자열을 색상 유형 값으로 변환
|
사전 설정 형식에 따라 숫자를 문자열로 변환
