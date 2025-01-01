- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
uchar 유형의 배열 일부를 복사하여 반환된 문자열로 변환.
string CharArrayToString(
매개변수
array[]
[in] uchar 유형 배열.
start=0
[in] 복사가 시작되는 포지션 기본적으로 0이 사용됨.
count=-1
[in] 복사할 배열 요소의 수. 결과 문자열의 길이를 정의. 기본값은 -1이며, 이는 배열 �P까지 복사하거나 터미널 0까지 복사함을 의미합니다.
codepage=CP_ACP
[in] 코드 페이지의 값입니다. 가장 많이 사용되는 코드 페이지에는 다수의 기본 제공 상수가 있습니다.
값 반환
String.
예:
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조
StringToCharArray, ShortArrayToString, 코드페이지 사용