문서화섹션
MQL5 リファレンス変換関数CharArrayToString 

CharArrayToString

uchar 유형의 배열 일부를 복사하여 반환된 문자열로 변환.

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // 배열
   int    start=0,              // 배열의 시작 포지션
   int    count=-1              // 심볼의 번호
   uint    codepage=CP_ACP      // 코드 페이지
   );

매개변수

array[]

[in]   uchar 유형 배열.

start=0

[in]  복사가 시작되는 포지션 기본적으로 0이 사용됨.

count=-1

[in]  복사할 배열 요소의 수. 결과 문자열의 길이를 정의. 기본값은 -1이며, 이는 배열 �P까지 복사하거나 터미널 0까지 복사함을 의미합니다.

codepage=CP_ACP

[in]  코드 페이지의 값입니다. 가장 많이 사용되는 코드 페이지에는 다수의 기본 제공 상수가 있습니다.

값 반환

String.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 심볼 코드를 사용하여 배열을 만듭니다.
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- 저널에 문자열로 변환된 코드 배열을 출력합니다.
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- 심볼 코드와 터미널 제로를 사용하여 배열을 만듭니다.
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- 저널에 터미널 0이 있는 두 번째 코드 배열을 출력합니다.
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
   result:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

추가 참조

StringToCharArray, ShortArrayToString, 코드페이지 사용

 