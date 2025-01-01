TextSetFont

이 함수는 그리기 방법을 사용하여 텍스트를 표시하는 글꼴을 설정하고 해당 작업의 결과를 반환합니다. 크기가 -120(12pt)인 Arial 글꼴이 기본적으로 사용됩니다.

bool TextSetFont(

const string name,

int size,

uint flags,

int orientation=0

);

Parameter

name

[in] 시스템의 폰트명 또는 디스크에 있는 폰트 파일 또는 폰트 경로를 포함하는 리소스의 이름입니다.

size

[in] 양수 및 음수 값을 사용하여 설정할 수 있는 글꼴 크기. 양수 값의 경우 표시되는 텍스트의 크기는 운영 체제의 글꼴 크기 설정에 따라 달라지지 않습니다. 음수 값의 경우 이 값은 점의 10분의 1로 설정되며 텍스트 크기는 운영 체제 설정("표준 척도" 또는 "대 척도")에 따라 달라집니다. 모드 간의 차이에 대한 자세한 내용은 아래 참고 사항을 참조하십시오.

flags

[in] 폰트 스타일을 설명하는 플래그 조합.

orientation

[in] X축에 대한 텍스트의 수평 기울기, 측정 단위는 0.1도입니다. 즉, orientation=450은 45도 기울기를 나타냅니다.

반환값

현재 글꼴이 성공적으로 설치된 경우 true를 반환하고, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. 가능한 코드 에러:

ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name presents NULL or "" (empty string),

ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - 운영 체제 오류(예를 들어, 존재하지 않는 글꼴 만들기 시도).

참고

글꼴 이름에 "::"가 사용되는 경우, 글꼴은 EX5 리소스에서 다운로드됩니다. 이름 글꼴명이 확장명으로 지정되면, 파일에서 글꼴이 다운로드 되고, 경로가 "\" 또는 "/"에서 시작하면, 파일은 MQL5 디렉토리를 기준으로 검색됩니다. 그렇지 않으면, TextSetFont() 함수라고 하는 EX5 파일의 경로를 기준으로 검색됩니다.

글꼴 크기는 양수 또는 음수 값을 사용하여 설정합니다. 이 점은 운영 체제 설정(크기 척도)에서 텍스트 크기의 종속성을 정의합니다.

크기가 양수를 사용하여 지정된 경우 이 크기는 논리 글꼴을 실제 글꼴로 변경할 때 장치의 물리적 측정 단위(픽셀)로 변환되며, 이 크기는 사용 가능한 글꼴에서 선택한 심볼 글리프의 높이에 해당합니다. 이 경우는 TextOut() 함수로 표시되는 텍스트와 OBJ_LABEL ("레이블") 그래픽 객체에 의해 표시되는 텍스트를 차트에서 함께 사용하는 것이 좋습니다.

음수를 사용하여 크기를 지정한 경우 이 숫자는 논리 포인트의 10분의 1로 설정되고 10으로 분할됩니다(예: -350은 논리 점 35과 동일함). 획득한 값은 장치의 물리적 측정 단위(픽셀)로 변환되며 사용 가능한 글꼴에서 선택한 심볼 높이의 절대 값에 해당합니다. 개체 속성에 지정된 글꼴 크기에 -10을 곱하면 화면의 텍스트 크기가 OBJ_LABEL 개체의 텍스트 크기와 비슷해집니다.

플래그를 글꼴 너비를 지정하는 플래그 중 하나와 스타일 플래그의 조합으로 사용할 수 있습니다. 아래에 플래그 이름이 나와 있습니다.

글꼴 스타일 지정 플래그

플래그 설명 FONT_ITALIC 이탤릭 FONT_UNDERLINE 언더라인 FONT_STRIKEOUT 취소선

글꼴 너비를 지정하기 위한 플래그

플래그 FW_DONTCARE FW_THIN FW_EXTRALIGHT FW_ULTRALIGHT FW_LIGHT FW_NORMAL FW_REGULAR FW_MEDIUM FW_SEMIBOLD FW_DEMIBOLD FW_BOLD FW_EXTRABOLD FW_ULTRABOLD FW_HEAVY FW_BLACK

참고 항목

Resources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextOut()