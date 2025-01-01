|
//--- 색상 작업을 위한 매크로
#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))
#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 하향 캔들의 색상 설정
Comment("하향 캔들의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());
ChartRedraw(); // 새 틱을 기다리지 마시고 즉시 차트를 업데이트하십시오
Sleep(1000); // 모든 변경 내용을 보려면 1초간 일시 중지하십시오
//--- 상향 캔들의 색상 설정
Comment("상향 캔들의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 배경 색상 설정
Comment("배경 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- Ask line의 색상 설정
Comment("Ask line의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- Bid line의 색상 설정
Comment("Bid line의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 하향 막대와 하향 캔들 프레임의 색상 설정
Comment("하향 막대와 하향 캔들 프레임의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 차트 라인과 Doji 캔들스틱의 색상 설정
Comment("차트 라인과 Doji 캔들스틱의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 상향 막대와 상향 캔들 프레임의 색상 설정
Comment("상향 막대와 상향 캔들 프레임의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 축, 스케일 및 OHLC 라인의 색상 설정
Comment("축, 스케일 및 OHLC 라인의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 그리드 색상 설정
Comment("그리드 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 전날 종가 색상 설정
Comment("전날 종가 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 스탑로스 및 이익실현 주문 수준 색상 설정
Comment("스탑로스 및 이익실현 주문 수준 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 거래량 및 시장 진입 수준의 색상 설정
Comment("거래량 및 시장 진입 수준의 색상 설정");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 임의로 생성된 색상 반환 |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetRandomColor()
{
color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));
return clr;
}