문서화섹션
MQL5 リファレンス取引関数 

거래 함수

이는 거래 활동을 관리하기 위한 함수 그룹입니다.

플랫폼의 거래 함수를 학습하기 전에 주문, 거래 및 포지셔닝과 같은 기본 용어를 명확히 이해해야 합니다.

  • 주문은 중개인에게 금융상품을 사거나 팔라고 지시하는 것입니다. 주문 유형에는 크게 마켓과 보류라는 두 가지가 있습니다. 또한, 특별 이익 실현 및 스탑 로스 레벨이 있습니다.
  • 딜은 금융증권의 상업적 거래(매입 또는 매수)입니다. 매입은 요구가격(Ask)으로, 매도는 공급가격(Byd)으로 이루어집니다. 시장 주문 실행 또는 보류 중인 주문 트리거의 결과로 거래가 개시될 수 있습니다. 경우에 따라 주문이 실행되어 여러 거래가 발생할 수 있습니다.
  • 포지션은 거래 의무, 즉 금융상품의 매입 또는 매도 계약의 수입니다. 롱 포지션은 유가 상승을 기대하며 사들인 금융 담보입니다. 숏 포지션은 미래에 가격이 하락할 것을 예상하여 담보를 공급해야 하는 의무입니다.

거래 작업의 일반적 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: 클라이언트 터미널 도움말.

Expert Advisor 및 스크립트에서 거래 함수를 사용할 수 있습니다. Expert Advisor 또는 스크립트에 있는 "실시간 거래 허용" 확인란이 활성화된 경우에만 거래 함수를 호출할 수 있습니다.

거래 허가 섹션에 설명된 다양한 요소에 따라 거래가 허용되거나 금지될 수 있습니다.

함수

기능

OrderCalcMargin

지정된 주문 유형에 필요한 마진을 예금 통화로 계산합니다

OrderCalcProfit

전달된 매개 변수를 기준으로 예치된 통화로 이익을 계산합니다

OrderCheck

필요한 거래 작업을 실행할 자금이 충분한지 확인합니다.

OrderSend

서버에 거래 요청을 보냅니다

OrderSendAsync

거래 서버의 거래 응답을 기다리지 않고 비동기식으로 거래 요청 전송

PositionsTotal

오픈 포지션 수를 반환합니다.

PositionGetSymbol

오픈 포지션에 해당하는 심볼을 반환합니다.

PositionSelect

추가 작업을 위해 오픈 포지션을 선택합니다

PositionSelectByTicket

지정된 티켓 번호로 작업할 포지션을 선택합니다

PositionGetDouble

오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다 (double).

PositionGetInteger

오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)

PositionGetString

오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다 (string)

PositionGetTicket

오픈 포지션 목록에 지정된 인덱스를 가진 포지션의 티켓을 반환합니다

OrdersTotal

주문 수를 반환합니다

OrderGetTicket

해당 주문의 티켓 반환

OrderSelect

추가로 작업할 주문을 선택합니다

OrderGetDouble

주문의 요청된 속성을 반환합니다 (double)

OrderGetInteger

주문의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)

OrderGetString

주문의 요청된 속성을 반환합니다 (string)

HistorySelect

서버 시간의 지정된 기간 동안 트랜잭션 및 주문 내역을 검색합니다

HistorySelectByPosition

지정된 포지션 식별자를 사용한 거래 내역을 요청합니다.

HistoryOrderSelect

내역에서 추가로 작업할 주문을 선택합니다

HistoryOrdersTotal

내역의 주문 수를 반환합니다

HistoryOrderGetTicket

내역에서 해당 주문의 주문 티켓 반환

HistoryOrderGetDouble

내역에서 주문의 요청된 속성을 반환합니다 (double)

HistoryOrderGetInteger

내역에서 주문의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)

HistoryOrderGetString

내역에서 주문의 요청된 속성을 반환합니다 (string)

HistoryDealSelect

내역에서 적절한 함수를 통해 추가로 호출할 거래를 선택합니다

HistoryDealsTotal

내역 내 거래 수를 반환합니다

HistoryDealGetTicket

내역에서 해당 거래의 티켓을 반환합니다

HistoryDealGetDouble

내역에서 거래의 요청된 속성을 반환합니다 (double)

HistoryDealGetInteger

내역에서 거래의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)

HistoryDealGetString

내역에서 거래의 요청된 속성을 반환합니다 (string)