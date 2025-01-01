거래 함수

이는 거래 활동을 관리하기 위한 함수 그룹입니다.

플랫폼의 거래 함수를 학습하기 전에 주문, 거래 및 포지셔닝과 같은 기본 용어를 명확히 이해해야 합니다.

주문은 중개인에게 금융상품을 사거나 팔라고 지시하는 것입니다. 주문 유형에는 크게 마켓과 보류라는 두 가지가 있습니다. 또한, 특별 이익 실현 및 스탑 로스 레벨이 있습니다.

딜은 금융증권의 상업적 거래(매입 또는 매수)입니다. 매입은 요구가격(Ask)으로, 매도는 공급가격(Byd)으로 이루어집니다. 시장 주문 실행 또는 보류 중인 주문 트리거의 결과로 거래가 개시될 수 있습니다. 경우에 따라 주문이 실행되어 여러 거래가 발생할 수 있습니다.

포지션은 거래 의무, 즉 금융상품의 매입 또는 매도 계약의 수입니다. 롱 포지션은 유가 상승을 기대하며 사들인 금융 담보입니다. 숏 포지션은 미래에 가격이 하락할 것을 예상하여 담보를 공급해야 하는 의무입니다.

거래 작업의 일반적 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: 클라이언트 터미널 도움말.

Expert Advisor 및 스크립트에서 거래 함수를 사용할 수 있습니다. Expert Advisor 또는 스크립트에 있는 "실시간 거래 허용" 확인란이 활성화된 경우에만 거래 함수를 호출할 수 있습니다.

거래 허가 섹션에 설명된 다양한 요소에 따라 거래가 허용되거나 금지될 수 있습니다.