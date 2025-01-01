- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
거래 함수
이는 거래 활동을 관리하기 위한 함수 그룹입니다.
플랫폼의 거래 함수를 학습하기 전에 주문, 거래 및 포지셔닝과 같은 기본 용어를 명확히 이해해야 합니다.
- 주문은 중개인에게 금융상품을 사거나 팔라고 지시하는 것입니다. 주문 유형에는 크게 마켓과 보류라는 두 가지가 있습니다. 또한, 특별 이익 실현 및 스탑 로스 레벨이 있습니다.
- 딜은 금융증권의 상업적 거래(매입 또는 매수)입니다. 매입은 요구가격(Ask)으로, 매도는 공급가격(Byd)으로 이루어집니다. 시장 주문 실행 또는 보류 중인 주문 트리거의 결과로 거래가 개시될 수 있습니다. 경우에 따라 주문이 실행되어 여러 거래가 발생할 수 있습니다.
- 포지션은 거래 의무, 즉 금융상품의 매입 또는 매도 계약의 수입니다. 롱 포지션은 유가 상승을 기대하며 사들인 금융 담보입니다. 숏 포지션은 미래에 가격이 하락할 것을 예상하여 담보를 공급해야 하는 의무입니다.
거래 작업의 일반적 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: 클라이언트 터미널 도움말.
Expert Advisor 및 스크립트에서 거래 함수를 사용할 수 있습니다. Expert Advisor 또는 스크립트에 있는 "실시간 거래 허용" 확인란이 활성화된 경우에만 거래 함수를 호출할 수 있습니다.
거래 허가 섹션에 설명된 다양한 요소에 따라 거래가 허용되거나 금지될 수 있습니다.
|
함수
|
기능
|
지정된 주문 유형에 필요한 마진을 예금 통화로 계산합니다
|
전달된 매개 변수를 기준으로 예치된 통화로 이익을 계산합니다
|
필요한 거래 작업을 실행할 자금이 충분한지 확인합니다.
|
서버에 거래 요청을 보냅니다
|
거래 서버의 거래 응답을 기다리지 않고 비동기식으로 거래 요청 전송
|
오픈 포지션 수를 반환합니다.
|
오픈 포지션에 해당하는 심볼을 반환합니다.
|
추가 작업을 위해 오픈 포지션을 선택합니다
|
지정된 티켓 번호로 작업할 포지션을 선택합니다
|
오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다 (double).
|
오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)
|
오픈 포지션의 요청된 속성을 반환합니다 (string)
|
오픈 포지션 목록에 지정된 인덱스를 가진 포지션의 티켓을 반환합니다
|
주문 수를 반환합니다
|
해당 주문의 티켓 반환
|
추가로 작업할 주문을 선택합니다
|
주문의 요청된 속성을 반환합니다 (double)
|
주문의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)
|
주문의 요청된 속성을 반환합니다 (string)
|
서버 시간의 지정된 기간 동안 트랜잭션 및 주문 내역을 검색합니다
|
지정된 포지션 식별자를 사용한 거래 내역을 요청합니다.
|
내역에서 추가로 작업할 주문을 선택합니다
|
내역의 주문 수를 반환합니다
|
내역에서 해당 주문의 주문 티켓 반환
|
내역에서 주문의 요청된 속성을 반환합니다 (double)
|
내역에서 주문의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)
|
내역에서 주문의 요청된 속성을 반환합니다 (string)
|
내역에서 적절한 함수를 통해 추가로 호출할 거래를 선택합니다
|
내역 내 거래 수를 반환합니다
|
내역에서 해당 거래의 티켓을 반환합니다
|
내역에서 거래의 요청된 속성을 반환합니다 (double)
|
내역에서 거래의 요청된 속성을 반환합니다 (datetime 또는 int)
|
내역에서 거래의 요청된 속성을 반환합니다 (string)