- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFlush
입력/출력 파일 버퍼에 남아 있는 모든 데이터를 디스크에 씁니다.
|
void FileFlush(
Parameters
file_handle
[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.
반환 값
값이 반환되지 않음.
참고
파일에 쓸 때 데이터는 실제로 시간이 좀 지난 후에만 찾을 수 있습니다. 파일에 데이터를 즉시 저장하려면 FileFlush() 기능을 사용하십시오. 이 기능을 사용하지 않으면 아직 디스크에 저장되지 않은 데이터의 일부가 FileClose() 기능을 사용하여 파일을 닫을 때만 강제로 기록됩니다.
이 기능은 기록된 데이터가 특정 값일 때 사용해야 합니다. 자주 기능 호출이 프로그램 작동 속도에 영향을 줄 수 있다는 점을 유념해야 합니다.
파일에서 파일을 읽고 파일에 쓰는 작업 사이에 FileFlush() 기능을 호출해야 합니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
더 보기