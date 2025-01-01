//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 저널의 계정에서 진입한 포지션 수를 가져오고 출력합니다.

int total=PositionsTotal();

Print("Number of open positions on account: ", total);

/*

결과:

Number of open positions on account: 2

*/

}