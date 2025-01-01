문서화섹션
MQL5 リファレンス取引関数PositionsTotal 

PositionsTotal

오픈 포지션 수를 반환합니다.

int  PositionsTotal();

반환값

int 유형의 값.

참고

포지션 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)의 "netting" 해석의 경우, 언제든지 하나의 포지션이 하나의 심볼에 대해 존재할 수 있습니다. 이 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다. Toolbox 창의 Trading 탭에도 표시되는 유효한 보류 주문과 포지션을 혼동하지 마십시오

개별 포지션이 허용되는 경우 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), 심볼 하나에 대해 여러 포지션을 오픈할 수 있습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 저널의 계정에서 진입한 포지션 수를 가져오고 출력합니다.
   int total=PositionsTotal();
   Print("Number of open positions on account: "total);
   /*
  결과:
   Number of open positions on account2
   */
  }

참고 항목

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Position Properties