MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextClearColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
렌더링 버퍼의 모든 픽셀에 지정된 색상을 설정.
|
bool DXContextClearColors(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
색상
[in] 렌더링 색상.
값 반환
실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
주의
DXContextClearColors() 기능은 다음 프레임을 렌더링하기 전에 색상 버퍼를 지우는 데 사용할 수 있습니다.