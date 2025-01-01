문서화섹션
렌더링 버퍼의 모든 픽셀에 지정된 색상을 설정.

bool  DXContextClearColors(
   int              context,      // 그래픽 컨텍스트 핸들
   const DXVector&  color         // 색상
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

색상

[in]  렌더링 색상.

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

DXContextClearColors() 기능은 다음 프레임을 렌더링하기 전에 색상 버퍼를 지우는 데 사용할 수 있습니다.