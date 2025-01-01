문서화섹션
지정된 차트의 심볼 이름을 반환

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // 차트 ID
   );

매개변수

chart_id=0

[in]  차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.

값 반환

만약 차트가 없는 경우 결과는 빈 문자열이 됩니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 현재 차트 심볼을 가져오고 얻은 값을 저널에 표시합니다.
   string chart_symbol = ChartSymbol();
   Print("Current chart symbol: "chart_symbol);
   
//--- 현재 차트 ID를 가져옵니다
   long chart_id=ChartID();
   chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
   PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s"chart_idchart_symbol);
 
//--- 심볼을 수신할 때 임의의 차트 ID를 설정합니다.
   chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
   if(chart_symbol=="")
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart symbol with ID 1234567890: "chart_symbol);
   /*
   결과:
   Current chart symbolGBPUSD
   Chart symbol with ID 132966427583395104GBPUSD
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }

추가 참조

ChartSetSymbolPeriod