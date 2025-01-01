ObjectGetString

이 함수는 해당 개체 속성의 값을 반환합니다. 개체 속성은 string 유형이어야 합니다. 이 함수에는 두 가지 변수가 있습니다.

1. 속성 값을 즉시 반환합니다.

string ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. 함수의 성공 여부에 따라 참 또는 거짓을 반환합니다. 성공하면 속성 값이 마지막 매개 변수로 참조로 전달된 수신 변수에 배치됩니다.

bool ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string& string_var

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 객체명.

prop_id

[in] 개체 속성의 ID. 그 값은 ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING 열거값 중 하나일 수 있습니다.

prop_modifier

[in] 지정한 속성의 한정자. 첫번째 변수의 경우 기본 한정자 값은 0과 같습니다. 대부분의 속성에는 한정자가 필요하지 않습니다. 피보나치 툴과 그래픽 객체 앤드류의 피치포크에서 레벨 수를 나타냅니다. 수준 수는 0부터 시작합니다.

string_var

[out] 요청한 속성 값을 수신하는 문자열 유형의 변수입니다.

반환값

첫 번째 버전 호출의 string 값.

이 속성이 유지 관리되고 값이 string_var 변수에 배치된 경우, 두 번째 버전의 호출에서는 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.

참고

이 함수는 동기식 호출을 사용합니다. 이는 이 함수가 호출하기 전에 이 차트에 대해 대기한 모든 명령의 실행을 대기하므로 이 함수는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.: