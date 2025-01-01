- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionSelect
추가 작업을 위해 오픈 포지션을 선택합니다. 함수가 성공적으로 완료되면 true를 반환합니다. 실패 시 False를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError()를 호출하십시오.
|
bool PositionSelect(
매개 변수
Symbol
[in] 금융증권의 이름.
반환값
bool 유형의 값.
참고
포지션 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING 및 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)의 "netting" 해석의 경우, 언제든지 하나의 포지션이 하나의 심볼에 대해 존재할 수 있습니다. 이 포지션은 하나 이상의 거래의 결과입니다. Toolbox 창의 Trading 탭에도 표시되는 유효한 보류 주문과 포지션을 혼동하지 마십시오
개별 포지션이 허용되는 경우 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), 하나의 심볼로 여러 포지션을 오픈할 수 있습니다. 이 경우 PositionSelect는 가장 낮은 포지션의 티켓을 선택합니다.
Function PositionSelect()는 위치에 대한 데이터를 프로그램 환경으로 복사하고 PositionGetDouble(), PositionGetInteger() 및 PositionGetString()를 추가로 호출하면 이전에 복사된 데이터가 반환됩니다. 즉, 포지션 자체는 더 이상 존재하지 않을 수 있지만(또는 볼륨, 방향 등이 변경됨), 이 포지션의 데이터는 여전히 얻을 수 있습니다. 포지션에 대한 새로운 데이터를 수신하려면 해당 포지션을 참조하기 전에 PositionSelect()를 호출하는 것이 좋습니다.
예:
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
참고 항목