#define SYMBOL_NAME "EURUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 지정된 심볼에서 포지션을 선택

if(!PositionSelect(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("PositionSelect(%s) failed. Error %d",SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- 포지션이 선택되면 PositionGetDouble(), PositionGetInteger() 및 PositionGetString()을 사용하여 해당 데이터를 얻을 수 있습니다.

//--- 선택된 포지션 티켓 획득

ResetLastError();

long ticket=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);

if(ticket==0)

{

PrintFormat("Failed to get %s position ticket. Error %d", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- 티켓이 성공적으로 수신되면 선택한 포지션 심볼과 티켓을 저널에 출력합니다.

PrintFormat("The position that is selected on the %s symbol has ticket %I64d", SYMBOL_NAME, ticket);

/*

결과:

The position that is selected on the EURUSD symbol has ticket 2810846623

*/

}