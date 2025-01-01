|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
MqlTick ticks[];
//--- 틱을 받기 전에 시작 시간을 기억
uint start=GetTickCount();
//--- 일별 틱을 요청
ulong to=TimeCurrent()*1000;
ulong from=to-PeriodSeconds(PERIOD_D1)*1000;
if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from, to)==-1)
{
PrintFormat("%s: CopyTicksRange(%s - %s) failed, error=%d",
_Symbol, TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)), _LastError);
return;
}
else
{
//--- 얼마나 많은 틱이 수신되었고 얼마나 많은 시간이 걸렸는지
PrintFormat("%s: CopyTicksRange received %d ticks in %d ms (from %s to %s)",
_Symbol, ArraySize(ticks), GetTickCount()-start,
TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)));
}
//--- 데이터베이스 저장을 위한 파일 이름 설정
string filename=_Symbol+" "+TimeToString(datetime(from/1000))+" - "+TimeToString(datetime(to/1000))+".sqlite";
StringReplace(filename, ":", "."); // ":" character is not allowed in file names
//--- 공용 터미널 폴더에서 데이터베이스 열기/생성
int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);
if(db==INVALID_HANDLE)
{
Print("데이터 베이스: ", filename, " 코드로 여는데 실패 ", GetLastError());
return;
}
else
Print("데이터베이스: ", filename, " 성공적으로 열림");
//--- TICKS 테이블 생성
if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE TICKS("
"SYMBOL CHAR(10),"
"TIME INT NOT NULL,"
"BID REAL,"
"ASK REAL,"
"LAST REAL,"
"VOLUME INT,"
"TIME_MSC INT,"
"VOLUME_REAL REAL);"))
{
Print("DB: ", filename, " create table TICKS failed with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- TICKS 테이블에 모든 필드 목록 표시
if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)", 0)<0)
{
PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- 매개변수화된 요청을 생성하여 TICKS 테이블에 틱 추가
string sql="INSERT INTO TICKS (SYMBOL,TIME,BID,ASK,LAST,VOLUME,TIME_MSC,VOLUME_REAL)"
" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8)"; // 매개변수 요청
int request=DatabasePrepare(db, sql);
if(request==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());
Print("SQL 요청: ", sql);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- 첫 번째 요청 매개변수의 값을 설정
DatabaseBind(request, 0, _Symbol);
//--- TICKS 테이블에 틱 추가 전 시작 시간을 기억table
start=GetTickCount();
DatabaseTransactionBegin(db);
int total=ArraySize(ticks);
bool request_error=false;
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- 항목을 추가하기 전에 나머지 매개변수의 값을 설정
ResetLastError();
if(!DatabaseBind(request, 1, ticks[i].time))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
//--- 이전 DatabaseBind() 호출에 성공한 경우 다음 매개변수를 설정합니다
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, ticks[i].bid))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, ticks[i].ask))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, ticks[i].last))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, ticks[i].volume))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, ticks[i].time_msc))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, ticks[i].volume_real))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
//--- 진입 입력 요청을 실행하고 오류를 확인
if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
{
PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
//--- 다음 매개변수 업데이트 전에 요청을 재설정
if(!request_error && !DatabaseReset(request))
{
PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
} //--- 모든 틱을 다 거쳐 완료
//--- 트랜잭션 상태
if(request_error)
{
PrintFormat("Table TICKS: failed to add %d ticks ", ArraySize(ticks));
DatabaseTransactionRollback(db);
DatabaseClose(db);
return;
}
else
{
DatabaseTransactionCommit(db);
PrintFormat("Table TICKS: added %d ticks in %d ms",
ArraySize(ticks), GetTickCount()-start);
}
//--- 데이터베이스 파일을 닫고 이를 알림
DatabaseClose(db);
PrintFormat("데이터베이스: %s 생성되고 마감됨", filename);
}
/*
결과:
EURUSD: CopyTicksRange는 268061틱을 47 ms 내 수신 (2020.03.18 12:40부터 2020.03.19 12:40까지)
데이터베이스: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite 열기 성공
#| cid 이름 유형 notnull dflt_value pk
-+-----------------------------------------------
1| 0 SYMBOL CHAR(10) 0 0
2| 1 TIME INT 1 0
3| 2 BID REAL 0 0
4| 3 ASK REAL 0 0
5| 4 LAST REAL 0 0
6| 5 VOLUME INT 0 0
7| 6 TIME_MSC INT 0 0
8| 7 VOLUME_REAL REAL 0 0
TICKS 표: 268061 틱이 797 ms 내 추가됨
데이터베이스: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite 생성 및 마감
OnCalculateCorrelation=0.87 2020.03.19 13:00: EURUSD vs GBPUSD PERIOD_M30
*/