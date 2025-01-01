//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlTick ticks[];

//--- 틱을 받기 전에 시작 시간을 기억

uint start=GetTickCount();

//--- 일별 틱을 요청

ulong to=TimeCurrent()*1000;

ulong from=to-PeriodSeconds(PERIOD_D1)*1000;

if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from, to)==-1)

{

PrintFormat("%s: CopyTicksRange(%s - %s) failed, error=%d",

_Symbol, TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)), _LastError);

return;

}

else

{

//--- 얼마나 많은 틱이 수신되었고 얼마나 많은 시간이 걸렸는지

PrintFormat("%s: CopyTicksRange received %d ticks in %d ms (from %s to %s)",

_Symbol, ArraySize(ticks), GetTickCount()-start,

TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)));

}



//--- 데이터베이스 저장을 위한 파일 이름 설정

string filename=_Symbol+" "+TimeToString(datetime(from/1000))+" - "+TimeToString(datetime(to/1000))+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "."); // ":" character is not allowed in file names

//--- 공용 터미널 폴더에서 데이터베이스 열기/생성

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("데이터 베이스: ", filename, " 코드로 여는데 실패 ", GetLastError());

return;

}

else

Print("데이터베이스: ", filename, " 성공적으로 열림");



//--- TICKS 테이블 생성

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE TICKS("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"BID REAL,"

"ASK REAL,"

"LAST REAL,"

"VOLUME INT,"

"TIME_MSC INT,"

"VOLUME_REAL REAL);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table TICKS failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- TICKS 테이블에 모든 필드 목록 표시

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 매개변수화된 요청을 생성하여 TICKS 테이블에 틱 추가

string sql="INSERT INTO TICKS (SYMBOL,TIME,BID,ASK,LAST,VOLUME,TIME_MSC,VOLUME_REAL)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8)"; // 매개변수 요청

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL 요청: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 첫 번째 요청 매개변수의 값을 설정

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- TICKS 테이블에 틱 추가 전 시작 시간을 기억table

start=GetTickCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(ticks);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 항목을 추가하기 전에 나머지 매개변수의 값을 설정

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, ticks[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- 이전 DatabaseBind() 호출에 성공한 경우 다음 매개변수를 설정합니다

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, ticks[i].bid))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, ticks[i].ask))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, ticks[i].last))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, ticks[i].volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, ticks[i].time_msc))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, ticks[i].volume_real))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- 진입 입력 요청을 실행하고 오류를 확인

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- 다음 매개변수 업데이트 전에 요청을 재설정

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- 모든 틱을 다 거쳐 완료



//--- 트랜잭션 상태

if(request_error)

{

PrintFormat("Table TICKS: failed to add %d ticks ", ArraySize(ticks));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table TICKS: added %d ticks in %d ms",

ArraySize(ticks), GetTickCount()-start);

}



//--- 데이터베이스 파일을 닫고 이를 알림

DatabaseClose(db);

PrintFormat("데이터베이스: %s 생성되고 마감됨", filename);

}

/*

결과:

EURUSD: CopyTicksRange는 268061틱을 47 ms 내 수신 (2020.03.18 12:40부터 2020.03.19 12:40까지)

데이터베이스: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite 열기 성공

#| cid 이름 유형 notnull dflt_value pk

-+-----------------------------------------------

1| 0 SYMBOL CHAR(10) 0 0

2| 1 TIME INT 1 0

3| 2 BID REAL 0 0

4| 3 ASK REAL 0 0

5| 4 LAST REAL 0 0

6| 5 VOLUME INT 0 0

7| 6 TIME_MSC INT 0 0

8| 7 VOLUME_REAL REAL 0 0

TICKS 표: 268061 틱이 797 ms 내 추가됨

데이터베이스: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite 생성 및 마감

OnCalculateCorrelation=0.87 2020.03.19 13:00: EURUSD vs GBPUSD PERIOD_M30

*/