|
void OnStart()
{
//--- 날짜/시간 데이터로 채워질 MqlDateTime 변수를 선언하고 PC 로컬 시간과 GMT를 가져옵니다.
MqlDateTime tm={};
datetime time1=TimeLocal(); // 첫 번째 호출 형식: PC 로컬 시간
datetime time2=TimeGMT(tm); // 두 번째 호출 형식: MqlDateTime 구조를 채워 PC 로컬 시간에서 계산된 GMT
int shift=int(time1-time2)/3600; // GMT를 기준으로 한 로컬 시간 오프셋
//--- 로그에 채워진 MqlDateTime 구조의 데이터로 로컬 시간과 GMT를 표시합니다.
PrintFormat("Time Local: %s\nTime GMT: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n"+
"- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)\nLocal time offset relative to GMT: %+d",
(string)time1, (string)time2, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week,
EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), shift);
/*
결과:
Time Local: 2024.04.18 19:37:23
Time GMT: 2024.04.18 12:37:23
- Year: 2024
- Month: 04
- Day: 18
- Hour: 12
- Min: 37
- Sec: 23
- Day of Year: 108
- Day of Week: 4 (THURSDAY)
Local time offset relative to GMT: +7
*/
}