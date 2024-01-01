|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomTicksReplace.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 사용자 지정 심볼명
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 심볼을 생성할 그룹 명
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼 명
#define DATATICKS_TO_COPY UINT_MAX // 복사 되는 틱의 수
#define DATATICKS_TO_PRINT 20 // 저널에 보내진 틱의 수
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 사용자 정의 심볼을 생성할 때 오류 코드를 가져옵니다.
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- 오류 코드가 0(심볼 생성 성공)도 아니고 5304(심볼이 이미 생성됨)도 아닌 경우 - 그대로 둠
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- 표준 심볼 틱 데이터를 MqlTick 배열로 가져옵니다.
MqlTick array[]={};
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, DATATICKS_TO_COPY, array))
return;
//--- 표준 심볼의 첫 번째 및 마지막 수신 틱 시간을 출력합니다.
int total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- 저널에 있는 표준 심볼의 마지막 틱 DATATICKS_TO_PRINT를 출력합니다.
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the standard symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- 종합 시세 창에 사용자 정의 심볼을 추가합니다.
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(CUSTOM_SYMBOL_NAME, true))
{
Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 사용자 지정 심볼 가격 히스토리에 틱 배열 데이터를 추가합니다.
Print("...");
uint start=GetTickCount();
PrintFormat("Start of adding %u ticks to the history of the custom symbol '%s'", array.Size(), CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int added=CustomTicksAdd(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array);
PrintFormat("Added %u ticks to the history of the custom symbol '%s' in %u ms", added, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- MqlTick 배열에 새로 추가된 사용자 정의 심볼 틱 데이터를 가져옵니다.
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- 사용자 정의 심볼의 첫 번째 및 마지막 수신 틱 시간을 출력합니다.
total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- 저널에 있는 사용자 정의 심볼의 마지막 틱 DATATICKS_TO_PRINT를 출력합니다.
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the custom symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- 이제 Ask(Symbol) = 1.0 / Ask(Symbol), Bid(Symbol) = 1.0 / Bid(Symbol) 방정식을 사용하여 배열의 Ask 및 Bid 틱 값을 변경합니다.
for(int i=0; i<total; i++)
{
array[i].ask = (array[i].ask !=0 ? 1.0 / array[i].ask : array[i].ask);
array[i].bid = (array[i].bid !=0 ? 1.0 / array[i].bid : array[i].bid);
}
Print("\nNow the ticks are changed");
//--- 사용자 정의 심볼의 틱 기록을 수정된 틱 배열의 데이터로 바꿉니다.
Print("...");
start=GetTickCount();
PrintFormat("Start replacing %u changed ticks in the history of the custom symbol '%s'", array.Size(), CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int replaced=CustomTicksReplace(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array[0].time_msc, array[total-1].time_msc, array);
PrintFormat("Replaced %u ticks in the history of the custom symbol '%s' in %u ms", replaced, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- 새로 교체된 사용자 정의 심볼 틱 데이터를 MqlTick 배열로 가져옵니다.
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- 사용자 정의 심볼의 수정된 첫 번째 및 마지막 수신된 틱의 시간을 인쇄합니다.
total=(int)array.Size();
PrintFormat("First changed tick time: %s.%03u, Last changed tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- 저널에 있는 사용자 정의 심볼의 마지막 수정 틱 DATATICKS_TO_PRINT를 출력합니다.
PrintFormat("\nThe last %d changed ticks for the custom symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Changed tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- 차트 주석에 스크립트 종료 키에 대한 힌트를 표시합니다.
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- Esc 또는 Del 키를 눌러 무한 루프를 종료할 때까지 기다립니다.
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- Del 키를 누르면 생성된 사용자 정의 심볼 및 해당 데이터가 삭제됩니다.
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- 바 데이터 삭제
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- 틱 데이터 삭제
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- 심볼 삭제
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- 종료하기 전에 차트를 삭제
Comment("");
/*
결과:
Requested 4294967295 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD'
The tick history for the 'EURUSD' symbol is received in the amount of 351195822 ticks in 55735 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 08:39:03.113
The last 20 ticks for the standard symbol 'EURUSD':
351195802th Tick: 2024.06.21 08:38:10.076 Ask=1.07194 (Info tick)
351195803th Tick: 2024.06.21 08:38:13.162 Ask=1.07195 (Info tick)
351195804th Tick: 2024.06.21 08:38:13.872 Bid=1.07195 (Info tick)
351195805th Tick: 2024.06.21 08:38:14.866 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195806th Tick: 2024.06.21 08:38:17.374 Bid=1.07194 (Info tick)
351195807th Tick: 2024.06.21 08:38:18.883 Bid=1.07194 (Info tick)
351195808th Tick: 2024.06.21 08:38:19.771 Bid=1.07194 (Info tick)
351195809th Tick: 2024.06.21 08:38:20.873 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195810th Tick: 2024.06.21 08:38:22.278 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195811th Tick: 2024.06.21 08:38:22.775 Bid=1.07196 (Info tick)
351195812th Tick: 2024.06.21 08:38:23.477 Bid=1.07196 (Info tick)
351195813th Tick: 2024.06.21 08:38:38.194 Ask=1.07197 (Info tick)
351195814th Tick: 2024.06.21 08:38:38.789 Ask=1.07196 (Info tick)
351195815th Tick: 2024.06.21 08:38:39.290 Ask=1.07197 (Info tick)
351195816th Tick: 2024.06.21 08:38:43.695 Ask=1.07196 (Info tick)
351195817th Tick: 2024.06.21 08:38:52.203 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195818th Tick: 2024.06.21 08:38:55.105 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195819th Tick: 2024.06.21 08:38:57.607 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195820th Tick: 2024.06.21 08:39:00.512 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195821th Tick: 2024.06.21 08:39:03.113 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
...
Start of adding 351195822 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Added 351195822 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 349407 ms
...
Requested 351195822 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351195822 ticks in 190203 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 08:39:03.113
The last 20 ticks for the custom symbol 'EURUSD.C':
351195802th Tick: 2024.06.21 08:38:10.076 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195803th Tick: 2024.06.21 08:38:13.162 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195804th Tick: 2024.06.21 08:38:13.872 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195805th Tick: 2024.06.21 08:38:14.866 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195806th Tick: 2024.06.21 08:38:17.374 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195807th Tick: 2024.06.21 08:38:18.883 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195808th Tick: 2024.06.21 08:38:19.771 Ask=1.07194 Bid=1.07194 (Info tick)
351195809th Tick: 2024.06.21 08:38:20.873 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195810th Tick: 2024.06.21 08:38:22.278 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195811th Tick: 2024.06.21 08:38:22.775 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195812th Tick: 2024.06.21 08:38:23.477 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195813th Tick: 2024.06.21 08:38:38.194 Ask=1.07197 Bid=1.07197 (Info tick)
351195814th Tick: 2024.06.21 08:38:38.789 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195815th Tick: 2024.06.21 08:38:39.290 Ask=1.07197 Bid=1.07197 (Info tick)
351195816th Tick: 2024.06.21 08:38:43.695 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195817th Tick: 2024.06.21 08:38:52.203 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195818th Tick: 2024.06.21 08:38:55.105 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195819th Tick: 2024.06.21 08:38:57.607 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
351195820th Tick: 2024.06.21 08:39:00.512 Ask=1.07196 Bid=1.07196 (Info tick)
351195821th Tick: 2024.06.21 08:39:03.113 Ask=1.07195 Bid=1.07195 (Info tick)
Now the ticks are changed
...
Start replacing 351195822 changed ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Replaced 351195822 ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 452266 ms
...
Requested 351195822 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351195822 ticks in 199812 ms
First changed tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last changed tick time: 2024.06.21 08:39:03.113
The last 20 changed ticks for the custom symbol 'EURUSD.C':
351195802th Changed tick: 2024.06.21 08:38:10.076 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195803th Changed tick: 2024.06.21 08:38:13.162 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195804th Changed tick: 2024.06.21 08:38:13.872 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195805th Changed tick: 2024.06.21 08:38:14.866 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195806th Changed tick: 2024.06.21 08:38:17.374 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195807th Changed tick: 2024.06.21 08:38:18.883 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195808th Changed tick: 2024.06.21 08:38:19.771 Ask=0.93289 Bid=0.93289 (Info tick)
351195809th Changed tick: 2024.06.21 08:38:20.873 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195810th Changed tick: 2024.06.21 08:38:22.278 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195811th Changed tick: 2024.06.21 08:38:22.775 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195812th Changed tick: 2024.06.21 08:38:23.477 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195813th Changed tick: 2024.06.21 08:38:38.194 Ask=0.93286 Bid=0.93286 (Info tick)
351195814th Changed tick: 2024.06.21 08:38:38.789 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195815th Changed tick: 2024.06.21 08:38:39.290 Ask=0.93286 Bid=0.93286 (Info tick)
351195816th Changed tick: 2024.06.21 08:38:43.695 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195817th Changed tick: 2024.06.21 08:38:52.203 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195818th Changed tick: 2024.06.21 08:38:55.105 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195819th Changed tick: 2024.06.21 08:38:57.607 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
351195820th Changed tick: 2024.06.21 08:39:00.512 Ask=0.93287 Bid=0.93287 (Info tick)
351195821th Changed tick: 2024.06.21 08:39:03.113 Ask=0.93288 Bid=0.93288 (Info tick)
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 심볼 생성, 에러 코드 반환 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 될 심볼명을 정의합니다.
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- 사용자 정의 심볼 생성에 실패했고 오류 5304가 아닌 경우 저널에 이를 보고합니다.
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- 성공
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 정의 심볼 삭제 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- 종합시세 창에서 심볼 숨기기
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- 사용자 정의 심볼 삭제에 실패한 경우 이를 저널에 보고하고 'false'를 반환합니다.
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 배열에서 지정된 틱 수를 가져옵니다. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, const uint count, MqlTick &array[])
{
//--- 히스토리 데이터 로딩의 시작을 알립니다.
PrintFormat("Requested %u ticks to get tick history for the symbol '%s'", count, symbol);
//--- 틱 수신을 위해 3번 시도합니다.
int attempts=0;
while(attempts<3)
{
//--- 틱을 받기 전에 시작 시간을 측정합니다.
uint start=GetTickCount();
//--- 1970.01.01 00:00.001 이후의 틱 내역을 요청합니다(매개변수 =1ms)
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, count);
if(received!=-1)
{
//--- 틱 수 및 소요 시간에 대한 정보 표시
PrintFormat("The tick history for the '%s' symbol is received in the amount of %u ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- 틱 히스토리가 동기화되면 오류 코드는 0과 같습니다. - 'true'를 반환합니다.
if(GetLastError()==0)
return(true);
PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- 카운트 시도
attempts++;
//--- 틱 데이터베이스 동기화가 끝날 때까지 기다리기 위한 1초 일시 중지
Sleep(1000);
}
//--- 3번의 시도에서 틱 복사에 실패했습니다.
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 틱의 문자열 설명을 반환합니다. |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTickDescription(MqlTick &tick)
{
string desc=StringFormat("%s.%03u ", TimeToString(tick.time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick.time_msc%1000);
//--- 틱 플래그 체크
bool buy_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY);
bool sell_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL);
bool ask_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID);
bool last_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST);
bool volume_tick= ((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)== TICK_FLAG_VOLUME);
//--- 우선 거래 플래그에 대한 체크를 확인하십시오(CustomTicksAdd()에는 플래그가 없습니다).
if(buy_tick || sell_tick)
{
//--- 거래 틱에 대한 출력 형성
desc += (buy_tick ? StringFormat("Buy Tick: Last=%G Volume=%d ", tick.last, tick.volume) : "");
desc += (sell_tick? StringFormat("Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last, tick.volume) : "");
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += "(Trade tick)";
}
else
{
//--- 정보 틱에 대한 출력을 약간 다르게 구성
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += (last_tick ? StringFormat("Last=%G ", tick.last) : "");
desc += (volume_tick? StringFormat("Volume=%d ",tick.volume): "");
desc += "(Info tick)";
}
//--- 틱 설명 반환
return(desc);
}