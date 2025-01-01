//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 계정의 모든 기존 내역을 요청

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 목록의 주문 수를 가져와서 저널에 표시

int total=HistoryOrdersTotal();

Print("Number of historical orders on the account: ", total);

/*

결과:

Number of historical orders on the account: 496

*/

}