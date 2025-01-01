문서화섹션
내역의 주문 수를 반환합니다. HistoryOrdersTotal() 호출 이전에, 먼저 HistorySelect() 또는 HistorySelectByPosition() 함수를 사용하여 거래 및 주문 내역을 수신해야 합니다.

int  HistoryOrdersTotal();

반환값

int 유형의 값.

참고

거래 내역의 주문을 "도구 상자" 표시줄의 "거래" 탭에 표시되는 현재 보류 주문과 혼동하지 마십시오. 취소되었거나 거래로 이어진 주문 목록은 클라이언트 터미널의 "도구 상자"에 있는 "내역" 탭에서 볼 수 있습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 계정의 모든 기존 내역을 요청
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- 목록의 주문 수를 가져와서 저널에 표시
   int total=HistoryOrdersTotal();
   Print("Number of historical orders on the account: "total);
   /*
   결과:
   Number of historical orders on the account496
   */
  }

참고 항목

HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Order Properties