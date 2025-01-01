- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrdersTotal
내역의 주문 수를 반환합니다. HistoryOrdersTotal() 호출 이전에, 먼저 HistorySelect() 또는 HistorySelectByPosition() 함수를 사용하여 거래 및 주문 내역을 수신해야 합니다.
|
int HistoryOrdersTotal();
반환값
int 유형의 값.
참고
거래 내역의 주문을 "도구 상자" 표시줄의 "거래" 탭에 표시되는 현재 보류 주문과 혼동하지 마십시오. 취소되었거나 거래로 이어진 주문 목록은 클라이언트 터미널의 "도구 상자"에 있는 "내역" 탭에서 볼 수 있습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
참고 항목
HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Order Properties