DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트 프레임 크기를 변경.

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // 그래픽 컨텍스트 핸들  
   uint&  width,        // 폭(픽셀)   
   uint&  height        // 높이(픽셀)   
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

너비

[in] 프레임 폭(픽셀).

높이

[in]  프레임 높이(픽셀)

값 반환

실행에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류 코드를 수신하려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

주의

그래픽 컨텍스트의 프레임 크기는 프레임 렌더링 사이에서만 변경해야 합니다.