- 指標スタイルの例
- 指標プロパティと関数との関係
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
IndicatorSetString
기능은 해당 지표 속성의 값을 설정. 지표 속성은 문자열 유형이어야 합니다. 기능에는 두 가지 종류가 있습니다.
속성 식별자를 지정하여 호출.
|
bool IndicatorSetString(
속성 식별자 및 수정자를 지정하여 호출.
|
bool IndicatorSetString(
매개변수
prop_id
[in] 지표 속성의 식별자. 값은 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING 열거값 중 하나일 수 있습니다.
prop_modifier
[in] 지정된 속성의 수정자. 레벨 속성만 수정자가 필요합니다.
prop_value
[in] 속성의 값.
반환 값
실행해 성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
참고
속성(수정자) 번호 지정은 #property 지시문을 사용하는 경우 1부터 시작하고 함수는 0부터 번호 지정. 레벨 번호가 잘못 설정된 경우, 지표 표시가 의도한 것과 다를 수 있습니다.
예를 들어, 첫 번째 수평선에 대한 설명을 설정하려면 0 인덱스를 사용합니다:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - 인덱스 0은 첫 번째 레벨의 텍스트 설명을 설정하는 데 사용됩니다.
예: 지표는 텍스트 레이블을 지표 수평선에 설정합니다.
|
#property indicator_separate_window
추가 참조