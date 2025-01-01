- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
오브젝트 함수
이것은 지정된 차트와 관련된 그래픽 개체로 작업하기 위한 함수 그룹입니다.
차트를 따라 객체를 만들고 이동하기 위한 ObjectCreate() 및 ObjectMove() 작업뿐만 아니라 그래픽 객체의 속성을 정의하는 함수는 실제로 명령을 차트로 전송하는 데 사용됩니다. 이러한 함수가 성공적으로 실행되면 명령은 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 이벤트의 대기열을 처리할 때 그래픽 개체의 속성에서 시각적 변화가 구현됩니다.
따라서 이러한 기능을 호출한 후 그래픽 개체를 즉시 시각적 업데이트를 하지 마십시오. 일반적으로 차트에 있는 그래픽 개체는 변경 이벤트 이후에 터미널에 의해 자동으로 업데이트됩니다(새 견적 도착, 차트 창 크기 조정 등). ChartRedraw() 기능을 사용하여 그래픽 개체를 강제로 업데이트합니다.
|
함수
|
기능
|
지정된 차트에 지정된 유형의 개체를 생성합니다
|
지정된 차트(지정된 차트 하위 창)에서 해당 유형의 개체 이름을 반환합니다
|
지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 이름의 개체를 제거합니다
|
지정한 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 유형의 모든 개체를 제거합니다
|
이름을 기준으로 지정된 ID를 가진 개체를 검색합니다
|
지정된 개체 가격 값에 대한 시간 값을 반환합니다
|
지정된 시간 동안 개체의 가격 값을 반환합니다
|
지정된 개체 고정점의 좌표를 변경합니다
|
지정된 차트(지정된 차트 하위 창)에서 지정된 유형의 개체 수를 반환합니다
|
해당 개체 속성의 double 값을 반환합니다
|
해당 개체 속성의 정수 값을 반환합니다
|
해당 개체 속성의 문자열 값을 반환합니다.
|
해당 개체 속성의 값을 설정합니다
|
해당 개체 속성의 값을 설정합니다
|
해당 개체 속성의 값을 설정합니다
|
그리기 방법을 사용하여 텍스트를 표시하는 글꼴을 설정합니다(기본적으로 Arial 20 사용)
|
그래픽 리소스를 생성하도록 설계된 사용자 지정 배열(버퍼)로 텍스트를 전송합니다***
|
현재 글꼴 설정에서 문자열의 너비 및 높이를 반환합니다***
모든 그래픽 개체에는 하위 창을 포함하여 하나의 차트내에서 고유한 이름이 있어야 합니다. 그래픽 개체 이름을 변경하면 이전 이름을 가진 개체 삭제 이벤트와 새 이름을 가진 개체 생성 이벤트의 두 가지 이벤트가 생성됩니다.
객체가 생성되거나 객체 속성이 수정된 후에는 ChartRedraw() 함수를 호출하는 것이 좋습니다. 이 함수는 클라이언트 터미널에서 차트(및 그 안에 보이는 모든 객체)를 강제로 그리도록 명령합니다.