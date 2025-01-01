오브젝트 함수

이것은 지정된 차트와 관련된 그래픽 개체로 작업하기 위한 함수 그룹입니다.

차트를 따라 객체를 만들고 이동하기 위한 ObjectCreate() 및 ObjectMove() 작업뿐만 아니라 그래픽 객체의 속성을 정의하는 함수는 실제로 명령을 차트로 전송하는 데 사용됩니다. 이러한 함수가 성공적으로 실행되면 명령은 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 이벤트의 대기열을 처리할 때 그래픽 개체의 속성에서 시각적 변화가 구현됩니다.

따라서 이러한 기능을 호출한 후 그래픽 개체를 즉시 시각적 업데이트를 하지 마십시오. 일반적으로 차트에 있는 그래픽 개체는 변경 이벤트 이후에 터미널에 의해 자동으로 업데이트됩니다(새 견적 도착, 차트 창 크기 조정 등). ChartRedraw() 기능을 사용하여 그래픽 개체를 강제로 업데이트합니다.

함수 기능 ObjectCreate 지정된 차트에 지정된 유형의 개체를 생성합니다 ObjectName 지정된 차트(지정된 차트 하위 창)에서 해당 유형의 개체 이름을 반환합니다 ObjectDelete 지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 이름의 개체를 제거합니다 ObjectsDeleteAll 지정한 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 유형의 모든 개체를 제거합니다 ObjectFind 이름을 기준으로 지정된 ID를 가진 개체를 검색합니다 ObjectGetTimeByValue 지정된 개체 가격 값에 대한 시간 값을 반환합니다 ObjectGetValueByTime 지정된 시간 동안 개체의 가격 값을 반환합니다 ObjectMove 지정된 개체 고정점의 좌표를 변경합니다 ObjectsTotal 지정된 차트(지정된 차트 하위 창)에서 지정된 유형의 개체 수를 반환합니다 ObjectGetDouble 해당 개체 속성의 double 값을 반환합니다 ObjectGetInteger 해당 개체 속성의 정수 값을 반환합니다 ObjectGetString 해당 개체 속성의 문자열 값을 반환합니다. ObjectSetDouble 해당 개체 속성의 값을 설정합니다 ObjectSetInteger 해당 개체 속성의 값을 설정합니다 ObjectSetString 해당 개체 속성의 값을 설정합니다 TextSetFont 그리기 방법을 사용하여 텍스트를 표시하는 글꼴을 설정합니다(기본적으로 Arial 20 사용) TextOut 그래픽 리소스를 생성하도록 설계된 사용자 지정 배열(버퍼)로 텍스트를 전송합니다*** TextGetSize 현재 글꼴 설정에서 문자열의 너비 및 높이를 반환합니다***

모든 그래픽 개체에는 하위 창을 포함하여 하나의 차트내에서 고유한 이름이 있어야 합니다. 그래픽 개체 이름을 변경하면 이전 이름을 가진 개체 삭제 이벤트와 새 이름을 가진 개체 생성 이벤트의 두 가지 이벤트가 생성됩니다.

객체가 생성되거나 객체 속성이 수정된 후에는 ChartRedraw() 함수를 호출하는 것이 좋습니다. 이 함수는 클라이언트 터미널에서 차트(및 그 안에 보이는 모든 객체)를 강제로 그리도록 명령합니다.