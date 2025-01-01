MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseColumnLong
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnLong
현재 기록에서 long 유형 값을 가져오기.
|
bool DatabaseColumnLong(
매개변수
request
[in] 요청 핸들을 DatabasePrepare()에서 수신.
column
[in] 요청 필드 인덱스. 필드 번호 지정은 0부터이며 DatabaseColumnsCount() - 1을 초과할 수 없습니다.
value
[out] 필드 값 쓰기에 대한 변수 참조.
반환 값
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 유효하지 않은 요청 핸들;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' 인덱스가 DatabaseColumnsCount() -1을 초과합니다.
참고
이 값은 '요청'에 대해 하나 이상의 DatabaseRead() 호출을 수행한 경우에만 얻을 수 있습니다.
다음 기록에서 값을 값을 읽으려면, 사전에 DatabaseRead()를 호출.
추가 참조
DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName