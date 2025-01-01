MQL5 リファレンス文字列関数StringBufferLen
StringBufferLen
StringBufferLen
함수는 문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환합니다.
int StringBufferLen(
Parameter
string_var
[in] 문자열.
반환값
0 값은 문자열이 일정하며 버퍼 크기를 변경할 수 없음을 의미합니다. -1은 문자열이 클라이언트 터미널에 속하며 버퍼 내용을 수정하면 불확실한 결과가 발생할 수 있습니다.
예:
void OnStart()
