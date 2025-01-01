문서화섹션
MQL5 リファレンス文字列関数StringBufferLen 

StringBufferLen

함수는 문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환합니다.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // string
   )

Parameter

string_var

[in]  문자열.

반환값

0 값은 문자열이 일정하며 버퍼 크기를 변경할 수 없음을 의미합니다. -1은 문자열이 클라이언트 터미널에 속하며 버퍼 내용을 수정하면 불확실한 결과가 발생할 수 있습니다.

예:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

참고 항목

StringAdd, StringInit, StringLen, StringFill