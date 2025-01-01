문서화섹션
ShortToString

심볼 코드 (유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환하고 결과 문자열을 반환합니다.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // 심볼
   );

매개변수

symbol_code

[in]  심볼 코드. 심볼 코드 대신 심볼이 포함된 리터럴 문자열 또는 유니코드 테이블의 기호에 해당하는 2바이트 16진수 코드가 포함된 리터럴 문자열을 사용할 수 있습니다.

값 반환

String.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 유니코드 번호 U+23E9를 가진 문자부터 시작하여 루프에서 18자를 인쇄합니다.
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
   result:
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

추가 참조

StringToCharArray, CharToString, StringGetCharacter