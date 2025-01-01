- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
심볼 코드 (유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환하고 결과 문자열을 반환합니다.
|
string ShortToString(
매개변수
symbol_code
[in] 심볼 코드. 심볼 코드 대신 심볼이 포함된 리터럴 문자열 또는 유니코드 테이블의 기호에 해당하는 2바이트 16진수 코드가 포함된 리터럴 문자열을 사용할 수 있습니다.
값 반환
String.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조