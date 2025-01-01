문서화섹션
ChartPeriod

지정된 차트의 시간프레임 기간을 반환.

ENUM_TIMEFRAMES  ChartPeriod(
   long  chart_id=0      // 차트 ID
   );

매개변수

chart_id=0

[in]  차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.

값 반환

이 기능은 ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나를 반환합니다. 차트가 없으면 0을 반환합니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 현재 차트 주기를 가져오고 얻은 값을 저널에 표시
   ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();
   Print("Current chart period: "EnumToString(period));
   
//--- 현재 차트 ID를 가져옵니다
   long chart_id=ChartID();
   period=ChartPeriod(chart_id);
   PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s"chart_idEnumToString(period));
   
//--- 랜덤 차트 ID를 설정
   period=ChartPeriod(1234567890);
   if(period==0)
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart period with ID 1234567890: "EnumToString(period));
   /*
   결과:
   Current chart periodPERIOD_M15
   Chart period with ID 133510090240498505PERIOD_M15
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }