- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartPeriod
지정된 차트의 시간프레임 기간을 반환.
|
ENUM_TIMEFRAMES ChartPeriod(
매개변수
chart_id=0
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
값 반환
이 기능은 ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나를 반환합니다. 차트가 없으면 0을 반환합니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+