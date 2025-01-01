//+------------------------------------------------------------------+

//| 거래 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- 지난 거래 내역에서 최근 티켓 수령

ulong last_deal=GetLastDealTicket();

if(HistoryDealSelect(last_deal))

{

거래 실행 시간(밀리초)(1970.01.01 이후) //--- 1970년 1월 1일 이후 밀리세컨드 단위의 거래 실행 시간

long deal_time_msc=HistoryDealGetInteger(last_deal,DEAL_TIME_MSC);

PrintFormat("Deal #%d DEAL_TIME_MSC=%i64 => %s",

last_deal,deal_time_msc,TimeToString(deal_time_msc/1000));

}

else

PrintFormat("HistoryDealSelect() failed for #%d. Eror code=%d",

last_deal,GetLastError());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 내역의 마지막 딜 티켓 또는 -1을 반환합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastDealTicket()

{

//--- 지난 7일 동안의 내역을 요청합니다

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- 요청 실패에 대해 알림 후 -1 반환

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() returned false");

return -1;

}

//---

ulong first_deal,last_deal,deals=HistoryDealsTotal();

//--- 주문이 있다면 작업 수행

if(deals>0)

{

Print("Deals = ",deals);

first_deal=HistoryDealGetTicket(0);

PrintFormat("first_deal = %d",first_deal);

if(deals>1)

{

last_deal=HistoryDealGetTicket((int)deals-1);

PrintFormat("last_deal = %d",last_deal);

return last_deal;

}

return first_deal;

}

//--- 거래를 찾을 수 없음, -1 반환

return -1;

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| 최근 일들 동안의 내역을 요청하고 장애가 발생한 경우 False를 반환합니다 |

//+--------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- 거래 내역을 의뢰할 주간의 기간을 설정

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- 요청을 하고 결과 확인

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- 이력 수령 성공

return true;

}