FileGetInteger
파일의 정수 속성을 가져옵니다. 이 함수에는 두 가지 변수가 있습니다.
1. 파일 핸들로 속성을 가져옵니다.
|
long FileGetInteger(
2. 파일 이름으로 속성을 가져옵니다.
|
long FileGetInteger(
Parameters
file_handle
[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.
file_name
[in] 파일명.
property_id
[in] 파일 속성 ID. 이 값은 ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER 열거값 중 하나일 수 있습니다. 함수의 두번째 변수가 사용되는 경우 다음 속성의 값만 수신할 수 있습니다: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE and FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] 파일 위치를 가리킴. 매개 변수가 false이면 터미널 데이터 폴더가 표시됩니다. 그렇지 않으면 파일이 모든 터미널의 공유폴더인 \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON)에 있다고 가정합니다.
반환 값
속성 값. 오류가 발생하면 -1이 반환됩니다. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError() 함수를 사용합니다.
이름으로 속성을 가져올 때 폴더를 지정하면 반환 값은 정확하지만 함수에 오류 5018(ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY)이 발생합니다.
참고
이 함수는 항상 오류 코드를 변경합니다. 성공적으로 완료되면 오류 코드가 NULL로 재설정됩니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창을 표시합니다
