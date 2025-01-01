문자열 유형

문자열 유형은 텍스트 문자열을 저장하는 데 사용됩니다. 텍스트 문자열은 유니코드 형식의 문자 시퀀스이며 끝에는 최종 0이 있습니다. 문자열 상수를 문자열 변수에 할당할 수 있습니다. 문자열 상수는 큰따옴표로 묶인 유니코드 문자의 시퀀스입니다: "이것은 문자열 상수입니다."

큰따옴표(")를 문자열에 포함해야 하는 경우, 백슬래시 문자(\)를 문자열 앞에 넣어야 합니다. 백슬래시 문자(\)를 앞에 입력하면 문자열에 특수 문자 상수를 쓸 수 있습니다.

예제:

string svar="이것은 문자 상수입니다";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Copyright symbol\t\x00A9");

FileWrite(handle,"이 문자열에는 줄바꿈 기호가 포함됩니다

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

소스 코드를 읽을 수 있도록 추가 작업 없이 긴 상수 문자열을 여러 부분으로 분할할 수 있습니다. 컴파일하는 동안 이러한 파트들은 하나의 긴 문자열로 결합됩니다:

//--- long 상수 문자열 선언

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Trade Operations Report</title>

"

"</head>";

//--- 상수 문자열을 로그에 출력합니다

Print(HTML_head);

}

더 보기

함수 전환, 문자열 함수, FileOpen, FileReadString, FileWriteString