문서화섹션
MQL5 リファレンス言語基礎データ型文字列型 

문자열 유형

문자열 유형은 텍스트 문자열을 저장하는 데 사용됩니다. 텍스트 문자열은 유니코드 형식의 문자 시퀀스이며 끝에는 최종 0이 있습니다. 문자열 상수를 문자열 변수에 할당할 수 있습니다. 문자열 상수는 큰따옴표로 묶인 유니코드 문자의 시퀀스입니다: "이것은 문자열 상수입니다."

큰따옴표(")를 문자열에 포함해야 하는 경우, 백슬래시 문자(\)를 문자열 앞에 넣어야 합니다. 백슬래시 문자(\)를 앞에 입력하면 문자열에 특수 문자 상수를 쓸 수 있습니다.

예제:

string svar="이것은 문자 상수입니다";
string svar2=StringSubstr(svar,0,4);
Print("Copyright symbol\t\x00A9");
FileWrite(handle,"이 문자열에는 줄바꿈 기호가 포함됩니다 \n");
string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

 

소스 코드를 읽을 수 있도록 추가 작업 없이 긴 상수 문자열을 여러 부분으로 분할할 수 있습니다. 컴파일하는 동안 이러한 파트들은 하나의 긴 문자열로 결합됩니다:

//--- long 상수 문자열 선언
   string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""
                    " \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n"
                    "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n"
                    "<head>\n"
                    "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n"
                    "<title>Trade Operations Report</title>\n"
                    "</head>";
//--- 상수 문자열을 로그에 출력합니다
   Print(HTML_head);
  }

더 보기

함수 전환, 문자열 함수, FileOpen, FileReadString, FileWriteString