- 整数型
- 浮動小数点数型（double、float）
- 복소수(complex)
- 文字列型
- 構造体、クラス、インターフェイス
- 動的配列オブジェクト
- 行列とベクトル
- 型キャスト
- Void 型とNULL 定数
- ユーザー定義型
- オブジェクトポインタ
- 参照： 修飾子「 & 」とキーワード「 this 」
문자열 유형
문자열 유형은 텍스트 문자열을 저장하는 데 사용됩니다. 텍스트 문자열은 유니코드 형식의 문자 시퀀스이며 끝에는 최종 0이 있습니다. 문자열 상수를 문자열 변수에 할당할 수 있습니다. 문자열 상수는 큰따옴표로 묶인 유니코드 문자의 시퀀스입니다: "이것은 문자열 상수입니다."
큰따옴표(")를 문자열에 포함해야 하는 경우, 백슬래시 문자(\)를 문자열 앞에 넣어야 합니다. 백슬래시 문자(\)를 앞에 입력하면 문자열에 특수 문자 상수를 쓸 수 있습니다.
예제:
|
string svar="이것은 문자 상수입니다";
소스 코드를 읽을 수 있도록 추가 작업 없이 긴 상수 문자열을 여러 부분으로 분할할 수 있습니다. 컴파일하는 동안 이러한 파트들은 하나의 긴 문자열로 결합됩니다:
|
//--- long 상수 문자열 선언
