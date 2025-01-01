기술 지표 기능

iMA, iAC, iMACD, iIchimoku 등과 같은 모든 기능은 클라이언트 터미널 글로벌 캐시에 해당하는 기술 지표의 복사본을 생성합니다. 이러한 매개변수를 가진 지표 복사본이 이미 있으면 새 복사본이 생성되지 않고 기존 복사본에 대한 참조 카운터가 증가합니다.

이러한 기능들은 해당 지표 등 사본의 핸들을 반환합니다. 또한, 이 핸들을 사용하여 해당 지표로 계산된 데이터를 수신할 수 있습니다. 해당 버퍼 데이터(기술 지표에는 내부 버퍼에 계산된 데이터가 포함되며, 이 데이터는 지표에 따라 1~5까지 다를 수 있음)는 CopyBuffer() 기능을 사용하여 mql5 프로그램에 복사할 수 있습니다.

지표 값을 계산하려면 시간이 필요하므로, 지표 핸들을 OnInit()에서 생성하는 것이 더 좋기 때문에 생성된 직후에는 지표 데이터를 참조할 수 없습니다. iCustom() 함수는 해당 사용자 지정 지표를 생성하고 성공적으로 생성된 경우 해당 핸들을 반환합니다. 사용자 지정 지표는 최대 512개의 지표 버퍼를 포함할 수 있으며, 이 버퍼의 내용은 CopyBuffer() 기능을 통해서도 얻을 수 있습니다.

IndicatorCreate() 기능을 사용하여 기술 지표를 생성하는 보편적인 방법이 있습니다. 이 기능은 다음의 데이트럴 입력 매개변수로 수신합니다:

심볼 이름;

시간프레임;

생성할 지표 유형;

지표의 입력 매개변수의 수;

필요한 모든 입력 매개변수를 포함하는 MqlParam 유형의 배열.

지표 핸들이 전달되는 IndicatorRelease() 기능을 사용하여 더 이상 사용되지 않는 지표 등으로부터 컴퓨터 메모리를 분리할 수 있습니다.

노트. mql5 프로그램 내에서 동일한 매개변수를 사용하여 지표 기능을 반복해서 호출해도 기준 카운터가 여러 번 증가하지 않으며 카운터는 1만큼만 증가합니다. 그라나 지표 핸들은 함수 OnInit() 또는 클래스 생성기에서 가져오고 다른 기능에서 추가로 사용하는 것이 좋습니다. 기준 카운터는 mql5 프로그램이 초기화 해제되면 감소합니다.

모든 지표 기능에는 심볼 및 기간의 매개변수가 2개 이상 있습니다. 심볼의 NULL 값은 현재 심볼을 의미하며, 기간의 0 값은 현재 시간 프레임을 의미합니다.