- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
지정된 지표에 대해 계산된 데이터 수를 반환합니다.
|
int BarsCalculated(
Parameters
indicator_handle
[in] 지표 핸들, 해당 지표 함수에 의해 반환됩니다.
반환 값
지표 버퍼에서 계산된 데이터 양을 반환하거나 오류 발생 시 -1 (아직 계산되지 않은 데이터)
참고
이 기능은 지표 생성 후 즉시 지표 데이터를 가져와야 할 때 유용합니다(지표 핸들을 사용할 수 있음).
예:
|
void OnStart()