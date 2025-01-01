- StringAdd
문자열의 지정된 위치에 있는 심볼 값을 반환합니다.
ushort StringGetCharacter(
매개 변수
string_value
[in] 문자열.
pos
[in] 문자열에서의 심볼 위치. 0에서 StringLen(text) -1 사이일 수 있습니다.
반환값
오류 발생 시 심볼 코드 또는 0. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError()를 호출하십시오.
예:
void OnStart()
참고 항목
StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray