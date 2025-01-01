문서화섹션
StringGetCharacter

문자열의 지정된 위치에 있는 심볼 값을 반환합니다.

ushort  StringGetCharacter(
   string  string_value,     // 문자열
   int     pos               // 문자열에서의 심볼 위치
   );

매개 변수

string_value

[in]  문자열.

pos

[in]  문자열에서의 심볼 위치. 0에서 StringLen(text) -1 사이일 수 있습니다.

반환값

오류 발생 시 심볼 코드 또는 0. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError()를 호출하십시오.

예:

void OnStart()
  {
//--- 차트에 있는 모든 코멘트를 삭제합니다.
   Comment("");
//--- 심볼 코드의 값을 얻고 문자열 길이를 기억하는 문자열을 선언합니다.
   string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
   int    length  = StringLen(message);
//--- 데모 문자열에서 얻은 심볼을 추가할 문자열 변수를 선언합니다.
   string text    = "";
//--- 데모 문자열 길이만큼 루프에서
   for(int i=0i<lengthi++)
     {
//--- 1/10초 기다립니다
      Sleep(100);
//--- 데모 문자열의 루프 인덱스에 있는 문자열에서 심볼을 가져옵니다.
      ushort char_code=StringGetCharacter(messagei);
//--- 표시된 문자열에 심볼을 추가하고 결과 문자열을 차트 코멘트로 표시합니다.
      text+=ShortToString(char_code);
      Comment(text);
     }
//--- 2초 정도 기다린 후 차트에서 주석을 제거합니다.
   Sleep(2000);
   Comment("");
   
  /*
  결과: 데모 문자열이 화면에 문자별로 표시됩니다.
   The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
  */
  }

참고 항목

