//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 계좌의 오픈 포지션 수를 가져옵니다.

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- i 루프 인덱스로 포지션 심볼 가져오기

ResetLastError();

string symbol=PositionGetSymbol(i);



//--- 포지션 심볼이 성공적으로 수신되면 i 인덱스의 포지션이 자동으로 선택됩니다.

//--- 그리고 PositionGetDouble, PositionGetInteger 및 PositionGetString을 사용하여 해당 속성을 얻을 수 있습니다

if(symbol!="")

{

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

PrintFormat("Position symbol at index %d: %s, position type: %s", i, symbol, StringSubstr(EnumToString(type), 14));

}

else

{

PrintFormat("PositionGetSymbol(%d) failed. Error %d", i, GetLastError());

continue;

}

}

/*

결과:

Position symbol at index 0: GBPUSD, position type: SELL

Position symbol at index 1: EURUSD, position type: BUY

*/

}