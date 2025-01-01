|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 현재 차트의 핸들 가져오기
long handle=ChartID();
string comm="";
if(handle>0) // 성공적이면 차트를 추가로 설정합니다
{
//--- 자동 스크롤 비활성
ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- 오른쪽 차트 경계에서 이동을 설정합니다.
ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
//--- 캔들스틱 작성
ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- 틱 볼륨의 표시 모드를 설정
ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
//--- Comment()에 출력할 텍스트를 준비
comm="내역 시작의 오른쪽으로 10개의 막대를 스크롤";
//--- 코멘트 보기
Comment(comm);
//--- 내역 시작의 오른쪽으로 10개의 막대를 스크롤
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);
//--- 차트에 표시되는 첫 번째 막대의 수를 가져오기(시계열과 같은 숫자)
long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
//--- 라인 피드 문자 추가
comm=comm+"\r\n";
//--- 코멘트에 추가
comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
//--- 코멘트 보기
Comment(comm);
//--- 5초 동안 차트의 이동 방법을 확인
Sleep(5000);
//--- 코멘트 텍스트에 추가
comm=comm+"\r\n"+"10개의 막대를 오른쪽 차트 데두리의 왼쪽으로 스크롤";
Comment(comm);
//--- 10개의 막대를 오른쪽 차트 테두리 왼쪽으로 스크롤
ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);
//--- 차트에 표시되는 첫 번째 막대의 수를 가져오기(시계열과 같은 숫자)
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- 5초 동안 차트의 이동 방법을 확인
Sleep(5000);
//--- 차트 스크롤의 새 블록
comm=comm+"\r\n"+"300개의 막대를 내역 시작의 오른쪽으로 스크롤";
Comment(comm);
//--- 300개의 막대를 내역 시작의 오른쪽으로 스크롤
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- 5초 동안 차트의 이동 방법을 확인
Sleep(5000);
//--- 차트 스크롤의 새 블록
comm=comm+"\r\n"+"300개의 막대를 오른쪽 차트의 왼쪽으로 스크롤";
Comment(comm);
//--- 300개의 막대를 오른쪽 차트 테두리 왼쪽으로 스크롤
ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
}
}