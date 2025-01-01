//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 현재 차트의 핸들 가져오기

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // 성공적이면 차트를 추가로 설정합니다

{

//--- 자동 스크롤 비활성

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- 오른쪽 차트 경계에서 이동을 설정합니다.

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- 캔들스틱 작성

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- 틱 볼륨의 표시 모드를 설정

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- Comment()에 출력할 텍스트를 준비

comm="내역 시작의 오른쪽으로 10개의 막대를 스크롤";

//--- 코멘트 보기

Comment(comm);

//--- 내역 시작의 오른쪽으로 10개의 막대를 스크롤

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- 차트에 표시되는 첫 번째 막대의 수를 가져오기(시계열과 같은 숫자)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- 라인 피드 문자 추가

comm=comm+"\r

";

//--- 코멘트에 추가

comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- 코멘트 보기

Comment(comm);

//--- 5초 동안 차트의 이동 방법을 확인

Sleep(5000);



//--- 코멘트 텍스트에 추가

comm=comm+"\r

"+"10개의 막대를 오른쪽 차트 데두리의 왼쪽으로 스크롤";

Comment(comm);

//--- 10개의 막대를 오른쪽 차트 테두리 왼쪽으로 스크롤

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- 차트에 표시되는 첫 번째 막대의 수를 가져오기(시계열과 같은 숫자)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- 5초 동안 차트의 이동 방법을 확인

Sleep(5000);



//--- 차트 스크롤의 새 블록

comm=comm+"\r

"+"300개의 막대를 내역 시작의 오른쪽으로 스크롤";

Comment(comm);

//--- 300개의 막대를 내역 시작의 오른쪽으로 스크롤

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- 5초 동안 차트의 이동 방법을 확인

Sleep(5000);



//--- 차트 스크롤의 새 블록

comm=comm+"\r

"+"300개의 막대를 오른쪽 차트의 왼쪽으로 스크롤";

Comment(comm);

//--- 300개의 막대를 오른쪽 차트 테두리 왼쪽으로 스크롤

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"차트의 첫 번째 막대는 숫자입니다 "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}