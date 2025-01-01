DatabaseImport

데이터를 파일에서 테이블로 가져오기.

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

매개변수

database

[in] DatabaseOpen()로 수신된 데이터베이스 핸들.

table

[in] 파일의 데이터를 추가할 테이블의 이름.

filename

[in] 데이터를 읽기 위한 CSV 파일 또는 ZIP 아카이브. 이름은 하위 디렉토리를 포함할 수 있으며 MQL5\Files 폴더를 기준으로 설정됩니다.

flags

[in] 플래그의 조합 ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS 열거형에서.

separator

[in] CSV 파일의 데이터 분리자.

skip_rows

[in] 파일에서 데이터를 읽을 때 건너뛸 초기 문자열 수.

skip_comments

[in] 문자열을 코멘트로 지정하기 위한 문자열. 문자열 시작 부분에서 skip_comments의 문자가 감지되면 면 이러한 문자열은 주석으로 간주되며 가져오지 않습니다.

반환 값

가져온 문자열의 수를 반환하거나 오류 발생 시 -1을 반환. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용해야 하며, 가능한 응답은 다음과 같습니다:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 테이블 이름이 지정되지 않음 (빈 문자열 또는 NULL);

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 내부 데이터베이스 오류;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 유효하지 않은 데이터베이스 핸들.

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

ID 설명 DATABASE_IMPORT_HEADER 첫 번째 줄에는 테이블 필드의 이름이 포함됩니다. DATABASE_IMPORT_CRLF CRLF (디폴트는 LF)는 문자열 나누기로 간주됩니다 DATABASE_IMPORT_APPEND 현재 테이블 끝에 데이터를 추가합니다 DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS 큰따옴표로 묶인 문자열 값 DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER 파일은 모든 클라이언트 터미널의 \Terminal\Common\File의 공통 폴더에 저장됩니다.

DatabaseExport 예시 코드로 부터 생성된 파일에서 테이블을 읽는 예:

/+------------------------------------------------------------------+

//| 프로그램 시작 함수 스크립트 |

/+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- 클라이언트 터미널의 공통 폴더에서 다운로드할 텍스트 파일의 이름을 가져옵니다.

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Select a CSV file to download a table", NULL,

"Text files (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.csv")>0)

{

//--- 선택한 각 파일의 이름 표시

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Unknown error while selecting file. Error code ", GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("CSV file not selected");

return;

}

//--- 데이터 베이스 생성 혹은 열기

string db_filename="test.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- TEST 테이블이 존재하는지 확인

if(DatabaseTableExists(db, "TEST"))

{

//--- TEST 테이블 제거

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS TEST"))

{

Print("Failed to drop the TEST table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- 파일에서 TEST 테이블로 항목 가져오기

long imported=DatabaseImport(db, "TEST", csv_filename, DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";", 0, NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," lines imported in table TEST");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM TEST",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("DatabaseImport() failed. Error ",GetLastError());

}

//--- 데이터 베이스 파일을 닫고 알리기

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s closed", db_filename);

}

참고

테이블 이름이 지정된 테이블이 없으면 자동으로 생성됩니다. 생성된 테이블의 이름 및 필드 유형은 파일 데이터를 기반으로 자동으로 정의됩니다.

추가 참조

DatabaseOpen, DatabasePrint