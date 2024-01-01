SocketTimeouts

소켓 시스템 객체에 대한 데이터 수신 및 전송에 대한 타임아웃을 설정합니다.

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

매개 변수

socket

[in] 소켓 핸들이 SocketCreate 함수에 의해 반환됩니다. 잘못된 핸들이 전달된 경우, 5270 에러(ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE)가 _LastError에 작성됩니다.

timeout_send_ms

[in] 데이터 전송 타임아웃(밀리초).

timeout_receive_ms

[in] 데이터 획득 타임아웃(밀리초)

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

참고

시스템 개체 타임아웃과 SocketRead을 통해 데이터를 읽을 때 설정된 타임아웃을 혼동하지 마십시오. SocketTimeout은 운영 체제의 소켓 개체에 대해 시간 초과를 한 번 설정합니다. 이러한 타임아웃은 이 소켓을 통해 데이터를 읽고 전송하는 모든 함수에 적용됩니다. SocketRead에서는, 타임아웃이 특정한 데이터 읽기 동작을 위해 설정되어 있습니다.

이 함수는 자체 실행 스레드에서 실행되므로 Expert Advisor 및 스크립트에서만 호출할 수 있습니다. 지표에서 호출하는 경우, GetLastError() 는 4014 에러– "호출이 허용되지 않는 함수입니다."가 반환됩니다.

예: