MQL5 リファレンス変換関数ColorToString
ColorToString
색상 값을 "R,G,B" 형식 문자열로 변환.
|
string ColorToString(
매개변수
color_value
[in] 색상 유형 변수의 색상 값.
color_name
[in] 색상 상수가 사전 정의된 색상 상수 중 하나와 동일한 경우 색상 이름을 반환.
값 반환
색상을 "R,G,B", 여기서 R, G 및 B 는 문자열로 변환된 0부터 255까지의 십진법 상수입니다. color_name=true 매개변수를 설정한 경우 색상 값을 색상 이름으로 변환하려고 시도합니다.
예를 들어:
|
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // 녹색
