색상 값을 "R,G,B" 형식 문자열로 변환.

string  ColorToString(
   color  color_value,     // 색상 값
   bool   color_name       // 색상명을 표시 또는 숨김
   );

매개변수

color_value

[in]  색상 유형 변수의 색상 값.

color_name

[in] 색상 상수가 사전 정의된 색상 상수 중 하나와 동일한 경우 색상 이름을 반환.

값 반환

색상을 "R,G,B", 여기서 R, G 및 B 는 문자열로 변환된 0부터 255까지의 십진법 상수입니다. color_name=true 매개변수를 설정한 경우 색상 값을 색상 이름으로 변환하려고 시도합니다.

 

예를 들어:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // 녹색
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // 갯상 상수 가져오기
   Print(clr);

추가 참조

StringToColor, ColorToARGB