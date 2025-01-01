문서화섹션
MQL5 リファレンスファイル関数FileSize 

FileSize

이 함수는 파일 크기(바이트)를 반환합니다.

ulong  FileSize(
   int  file_handle    // 파일 핸들
   );

Parameters

file_handle

[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.

반환 값

int 타입의 값.

참고

오류에 대한 더 많은 정보에 대해선, GetLastError()을 호출하십시오.

예:

//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 입력 매개 변수
input ulong  InpThresholdSize=20;        // file threshold size in kilobytes
input string InpBigFolderName="big";     // 큰 파일을 위한 폴더
input string InpSmallFolderName="small"// 작은 파일을 위한 폴더
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string   file_name;      // 파일 이름 저장 변수
   string   filter="*.csv"// 파일 검색을 위한 필터
   ulong    file_size=0;    // 바이트 단위의 파일 사이즈
   int      size=0;         // 파일 수
//--- 사용할 파일의 경로를 인쇄
   PrintFormat("Working in %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- 모든 터미널의 공통 폴더 루트에 있는 검색 핸들을 수신합니다
   long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);
//--- FileFindFirst()가 성공적으로 실행되었는지 확인
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 크기에 따라 루프의 파일을 이동
      do
        {
         //--- 파일 오픈
         ResetLastError();
         int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);
         if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
           {
            //--- 파일 크기 수신
            file_size=FileSize(file_handle);
            //--- 파일 닫기
            FileClose(file_handle);
           }
         else
           {
            PrintFormat("%s 파일 오픈 실패, 에러 코드 = %d",file_name,GetLastError());
            continue;
           }
         //--- 파일 사이즈 출력
         PrintFormat("%s 파일 사이즈가 %d 바이트와 같습니다",file_name,file_size);
         //--- 파일 이동 경로 정의
         string path;
         if(file_size>InpThresholdSize*1024)
            path=InpBigFolderName+"//"+file_name;
         else
            path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;
         //--- 파일 이동
         ResetLastError();
         if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))
            PrintFormat("%s 파일이 이동되었습니다",file_name);
         else
            PrintFormat("Error, code = %d",GetLastError());
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- 검색 핸들 닫기
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("파일을 찾을 수 없습니다!");
  }