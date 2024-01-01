- EventSetMillisecondTimer
- EventSetTimer
- EventKillTimer
- EventChartCustom
EventChartCustom
함수는 지정된 차트에 대한 사용자 지정 이벤트를 생성.
|
bool EventChartCustom(
매개변수
chart_id
[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.
custom_event_id
[in] 사용자 이벤트의 ID. 이 식별자는 CHARTEVENT_CUSTOM에 자동으로 추가되고 정수 유형으로 변환됩니다.
lparam
[in] OnChartEvent 기능으로 전달된 long 유형의 이벤트 매개변수.
dparam
[in] OnChartEvent 기능으로 전달된 double 유형의 이벤트 매개변수.
sparam
[in] OnChartEvent 기능으로 전달된 string 유형의 이벤트 매개변수. 문자열이 63자를 초과하면 잘립니다.
값 반환
이벤트를 수신하는 차트의 이벤트 대기열에 사용자 지정 이벤트가 성공적으로 배치된 경우 true를 반환합니다. 실패한 경우 false를 반환합니다. 오류 코드를 가져오려면 GetLastError()를 사용.
주의
지정된 차트에 연결된 엑스퍼트 어드바이저 또는 지표는 OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam) 기능을 사용하여 이벤트를 처리합니다.
각 이벤트 유형에 대해 OnChartEvent() 기능의 입력 매개변수는 이 이벤트를 처리하는 데 필요한 한정된 값을 가집니다. 이 매개변수를 통해 전달된 이벤트와 값이 아래 표에 나열되어 있습니다.
|
이벤트
|
id 매개변수의 값
|
lparam 매개변수의 값
|
dparam 매개변수의 값
|
sparam 매개변수의 값
|
키입력 이벤트
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
눌려진 키의 코드
|
반복 횟수 (사용자가 키를 누를 상태로 인해 키 입력이 반복되는 횟수)
|
키보드 버튼의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값
|
마우스 이벤트 (속성 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 이 차트에 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X 좌표
|
Y 좌표
|
마우스 버튼의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값
|
그래픽 개체 생성 이벤트 (CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 가 차트에 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
생성된 그래픽 개체 이름
|
속성 대화 상자를 통한 개체 속성 변경 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
수정된 그래픽 개체의 이름
|
그래픽 개체 삭제 이벤트 (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 차트에 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
삭제된 그래픽 개체의 이름
|
차트를 마우스로 클릭하는 경우
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X 좌표
|
Y 좌표
|
—
|
차트에 속한 그래픽 개체에서 마우스를 클릭하는 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X 좌표
|
Y 좌표
|
이벤트가 발생한 그래픽 개체 이름
|
마우스를 사용하여 그래픽 개체를 끄는 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
이동된 그래픽 개체의 이름
|
LabelEdit 그래픽 개체의 입력 상자에서 완료된 텍스트 편집 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
텍스트 편집이 완료된 LabelEdit 그래픽 개체의 이름
|
차트 변경 이벤트
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
N 번 아래의 사용자 이벤트 ID
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값
|
EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값
|
EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값
예를 들어:
|
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조